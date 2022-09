“Tu ayuda es mi esperanza”: la organización convoca a nuevos voluntarios por una buena causa

Sé parte de la organización ayudando a miles de mascotas que sufren el abandono.

La organización no gubernamental Tu ayuda es mi esperanza está en la búsqueda de nuevos voluntarios ya que son 4-5 personas que están activas en el grupo hasta el día de hoy.

Cada uno de los integrantes trabajan y estudian o tienen familia y cuentan con poca disponibilidad horaria. Lamentablemente no podemos ser lo suficientemente eficientes como nos gustaría o como alguna vez fue la ONG” comentaron y convocaron a la gente a ser parte de la protectora que trabaja en Tunuyán.

“Nos entristece pensar en cerrar la página ya que muchos animalitos cuentan con la ayuda de nosotros pero últimamente no podemos rescatar porque no tenemos tránsitos disponibles, porque a veces no tenemos movilidad, no están saliendo adopciones para nuestros perritos en tránsito y no podemos hacer jornadas seguido porque contamos con pocas personas” afirmaron en sus redes.

Las personas que deseen ser voluntarios deben ser mayores de 18 años, residir en Tunuyán, ser personas con compromiso, responsabilidad y un horario disponible.

Los vecinos de la comunidad podrán comunicarse a través de las siguientes redes de la ONG

Instragram: https://instagram.com/tuayudaesmiesperanza?igshid=YmMyMTA2M2Y=