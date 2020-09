“Tu imprudencia no es un accidente”: por el caso de Oki, crearon una cuenta para generar conciencia

También para pedir justicia y colaboración.

Hace más de dos meses nos enterábamos de un gravísimo accidente de tránsito ocurrido en Colonia Las Rosas, Tunuyán. Sobre la ruta 92, una camioneta perteneciente a la Dirección Provincial de Vialidad, conducida por un sujeto de 40 años, impactó a Jorgelina “Oki” Cáceres, una joven de 26 que circulaba en bicicleta. Como consecuencia del siniestro, la chica sufrió graves lesiones cerebrales, por lo que debió ser trasladada de urgencia al Hospital Central donde quedó alojada en estado de coma por más de un mes.

Posteriormente, fue traslada a la Fundación San Andrés; allí inició un tratamiento que le permitió despertar y recuperarse favorablemente, al punto de comenzar a pronunciar sus primeras palabras y recordar a todos sus familiares.

Es importante destacar que el traslado de “Oki” a la Fundación pudo ser posible gracias a la solidaridad de la comunidad, ya que, hasta el momento, la Justicia no ha resulto el caso, por lo que nadie, ni el conductor, ni Vialidad, ni el seguro del organismo, ha respondido por los gastos que le demanda su tratamiento de 3 meses, el cual tiene un costo de $3 millones. Además, la joven tampoco cuenta con una obra social.

La familia y amigos de la tunuyanina han llevado adelante sorteos, colocado urnas en comercios de la región, abierto una cuenta bancaria, entre otras tantas iniciativas, para poder reunir el dinero, pero aún queda un gran porcentaje por pagar. Por tal motivo, lo que les resta, es seguir pidiendo justicia.

Una cuenta de Instagram

En las últimas horas se conoció una cuenta de Instagram llamada “Juntos por Jorgelina”. La primera imagen posteada en la misma reza “Tu impudencia no es un accidente. Tu abandono no es humano”, acompañada del hastag #Justiciaporjorgelina y un número de cuenta bancaria y de CBU para quienes quieran realizar colaboraciones.

Además, el texto que acompaña la publicación manifiesta: “Hola gente, esta es una cuenta para concientizar a conductores y ciclistas. Y sobre todo para hacer justicia. Hace casi 3 meses Jorgelina Caseres de 26 años salía como de costumbre a realizar actividad en su bicicleta, un personal de vialidad que conducía a exceso de velocidad la atropello, ella fue sometida a múltiples cirugías tras los golpes que la afectaron, hoy se encuentra en la Fundación San Andres recibiendo un tratamiento millonario para poder recuperarse, el cual no es cubierto económicamente ni por el seguro ni por vialidad de la provincia, LA ABANDONARON, sin importarles cuanto vale su vida al igual que la de todos. Necesitamos la ayuda de todos para que no CALLEN su caso ya que el proceso judicial es lento. Su salud no puede esperar y tampoco contamos con el dinero suficiente para completar su tratamiento.

Compartiendo la publi o colaborando la ayudas, es muy importante para OKi. Te necesitamos”.

El caso en la justicia

Este medio tomó comunicación con la abogada de Jorgelina, Lorena Martín, quien informó en qué situación se encuentra el caso en la justicia.

“El expediente civil todavía no vuelve de la vista de la asesora. A partir de que llegue, el juez tiene tres días para resolver esta medida anticipatoria en la que solo se reclama el monto correspondiente a la terapia por tres meses”, informó Martín.

Seguidamente, la mujer calificó de “bastante mala la situación y muy triste, porque hay elementos e indicios suficientes de la responsabilidad del conductor, en lo penal y en lo civil, por supuesto que tienen el mismo peso. El tipo va en exceso de velocidad incumpliendo varias normas de la Ley de Tránsito, entonces no se entiende por qué no. Además La Segunda (grupo asegurador) tiene una póliza que no tiene límite y no creo que Vialidad tenga tantos accidentes que no se pueda cubrir el tratamiento que necesita, más si tenemos en cuenta que no existe un hospital público que cubra esta terapia que necesita Oki”.

Por otro lado, respecto a si el conductor o Vialidad han mantenido algún tipo de comunicación con la familia de la víctima, Lorena Martín dijo: “La verdad que no, al contrario, el único acercamiento que ha habido es la hermana del conductor que niega que el hermano pueda tener responsabilidad en el hecho.

“Lo cierto es que los chicos tenían que pagar mañana la clínica y la recaudación no ha sido la esperada, así que es bastante compleja la situación”, agregó para cerrar.