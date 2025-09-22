Tunuyán a pura cumbia: más de 10 mil personas disfrutaron de la presentación de La T y la M

Se vivió una verdadera fiesta en el Día de la Primavera y el Día del Estudiante. Más de 10 mil jóvenes y familias dijeron presente el Anfiteatro Municipal para bailar, reir y compartir. Fue un día a pleno sol, que tuvo como gran cierre la esperada presentación de La T y la M.

La Municipalidad de Tunuyán llevó adelante toda la organización y el despliegue de este gran encuentro, garantizando cada detalle para que miles de vecinos y turistas pudieran disfrutar de este evento multitudinario. El trabajo logístico, la coordinación de equipos y los servicios dispuestos permitieron que la jornada se desarrollara de manera exitosa. Como resultado, la encuesta de satisfacción realizada durante el evento arrojó un dato contundente: un 95,2% de las personas expresó estar plenamente satisfechas con la experiencia.

Pasadas las 19.30, la T y la M apareció en escena con los primeros acordes de “No se va”. Desde ese momento, Tobías Medrano y Mateo Rapen hicieron vibrar al anfiteatro con una lista que incluyó colaboraciones con referentes de la música urbana y temas como El Doctorado, Te invito a bailar, Quiero creer y Amor de verano.

El público acompañó cada canción, pero la ovación explotó con Amor de Vago: miles de celulares encendidos intentaban capturar el instante y, entre ellos, Thiago, un niño del público, fue invitado a subir al escenario para cantar una parte del tema.

“No le aflojen nunca, los sueños se hacen realidad, se los digo yo que nunca tuve nada”, dijo Mateo en un mensaje directo a los jóvenes, justo antes de comenzar Los caminos de la vida, coreada de principio a fin por todos los presentes.

La lista siguió con clásicos como Siguiendo la luna, La cumbia de los trapos y Cariño, hasta llegar al cierre icónico: “Pa’ la Selección”. Ese tema, convertido en segundo himno nacional tras recorrer el mundo con la Scaloneta, fue cantado con las linternas encendidas, generando una postal inolvidable que selló la fiesta.

La previa

Los portones del anfiteatro se abrieron a las 15. Los primeros en llegar extendieron sus mantas y sacaron el mate, mientras la música comenzaba a marcar el clima festivo. Los DJs Greco y Yanardi fueron los encargados de encender la pista con clásicos del reguetón y la electrónica comercial.

Más tarde, la escena se tiñó de rock y fusión con La Bomba de Chalú, banda del Valle de Uco formada en 2018, que desplegó un set con ska, reggae y rock nacional. Luego llegó el turno de Lucía Sinatra, cantante y compositora mendocina, que presentó en formato acústico parte de su nuevo álbum Sin tanta vuelta, acompañada por Gabo Nazar, de Gauchito Club.

La tarde se contó con la presentación de las doce parejas de embajadores estudiantiles, quienes interactuaron con el público y se sumaron a una competencia gastronómica de hamburguesas organizada por Pez de Montaña.

La antesala directa a La T y la M estuvo a cargo de Pareci2, el dúo de DJs nacido en 2019, que viene destacándose por su estilo cachengue y una performance original, cargada de humor y complicidad en escena.

El disfrute

Mientras tanto, en el sector norte del anfiteatro, los food trucks y kioscos ofrecieron distintas opciones gastronómicas para acompañar la música. Familias y grupos de amigos pudieron disfrutar de una experiencia completa entre comida, juegos, música y baile.

Escuelas y clubes también montaron puestos con preparaciones caseras: shawarma, tacos, pollo frito y, del lado dulce, helados y pastelería.

La Municipalidad dispuso puestos de hidratación, puntos de encuentro y atención sanitaria, garantizando un marco seguro para todos los presentes.

Fuente: Prensa Tunuyán