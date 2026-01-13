Tunuyán abre convocatoria para concesión de espacios en el Festival Nacional de la Tonada

La convocatoria está orientada a la instalación de puestos gastronómicos de comidas rápidas y espacios de reventa, que formarán parte del predio durante el desarrollo de los festejos.

En el marco de la Fiesta Departamental de la Vendimia y la 44° edición del Festival Nacional de la Tonada, la Municipalidad de Tunuyán informa que se encuentra abierta la convocatoria para participar de la Licitación Pública destinada a la concesión temporaria de ranchos, kioscos y espacios físicos en el Anfiteatro Municipal.

En el caso de los ranchos y kioscos, se adjudicará una unidad por oferente, mientras que para los espacios físicos podrán adjudicarse hasta dos unidades por oferente.

Licitación Pública N° 2541

La concesión se realizará mediante la Licitación Pública N° 2541, cuyo valor del pliego es de $5.000. La apertura de sobres se llevará a cabo el 22 de enero a las 10:00 horas.

Las personas interesadas en participar de la licitación de ranchos, kioscos y espacios físicos gastronómicos deberán dirigirse a la Dirección de Compras y Suministros, de lunes a viernes de 07 a 13 horas.

Quienes deseen participar con un espacio de artesanos, food trucks o reventa deberán acercarse a la Dirección de Inspección General, ubicada en Alem 785, o comunicarse al teléfono 2622-223046.

