noviembre 6, 2025

Tunuyán anunció nuevas fechas para el curso de Manipulación Segura de Alimentos

En todos los casos, los interesados deben asistir con fotocopia de DNI al momento de la inscripción.

La Municipalidad de Tunuyán continúa fortaleciendo la formación en buenas prácticas de higiene y seguridad alimentaria. Durante noviembre se dictarán tres nuevas ediciones del curso de Manipulación Segura de Alimentos en distintas partes del departamento. El objetivo es garantizar una capacitación accesible a todos los vecinos y trabajadores del rubro gastronómico.

El programa, impulsado por la Dirección de Inspección General, brinda las herramientas necesarias para prevenir enfermedades de transmisión alimentaria y promover la inocuidad en la cadena de elaboración, distribución y consumo de alimentos. La propuesta está destinada a emprendedores, manipuladores, comerciantes y público en general.

Fechas y lugares de cursado

Vista Flores: los días 6 y 13 de noviembre, de 09:00 a 12:30 h, en la Biblioteca Popular (9 de Julio s/n, costado Este). Inscripciones presenciales en la Delegación Municipal (calles José Hernández y Tte. Ibáñez).

Los Sauces: los días 11 y 18 de noviembre, de 09:00 a 12:30 h, en la Delegación Municipal (calle Jorge Martínez s/n). Inscripciones presenciales en el mismo lugar.

Colonia Las Rosas: los días 20 y 27 de noviembre, de 09:00 a 12:30 h, en calle San Juan s/n (detrás del polideportivo). Inscripciones presenciales en la Delegación Municipal de Plaza Rosa Mística.

Fuente: Municipalidad de Tunuyán

