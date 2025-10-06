Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 6, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 6, 2025

logo el cuco digital

Tunuyán: autores de distintos países llegarán al Auditorio Municipal en el Festival VaPoesía Argentina

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Este año, la provincia vuelve a ser anfitriona del Festival, reafirmando su compromiso con el intercambio cultural y el acceso a la literatura en diversos espacios sociales. El encuentro propone abrir el diálogo poético como herramienta de expresión y participación comunitaria.

La XIII edición del Festival Internacional VaPoesía Argentina se desarrollará entre el 6 y el 17 de octubre en distintas sedes de Mendoza y Buenos Aires. La Municipalidad, junto al Rotary Club El Portillo, organiza la participación local desde el Auditorio Municipal a partir de las 9.30 horas. La propuesta cultural contará con la presencia de escritores de diferentes países, entre los cuales se encuentran Orlando Gallo (Colombia), Athenea Forrokhzd (Irán), Crug Muse (Gales) y Guillermo Acuña (Costa Rica).

“El Festival tiene como objetivo acercar la poesía a cada espacio social, llevando la palabra a quienes habitualmente no tienen acceso a este tipo de encuentros”, señalaron desde la organización. En este sentido, remarcaron la importancia de generar instancias de encuentro que promuevan el intercambio entre autores y comunidades.

Desde su primera edición en 2013, VaPoesía ha convocado a más de 180 escritores nacionales e internacionales y ha recorrido más de 26.000 kilómetros en su itinerario. Las actividades se han realizado en cárceles, escuelas, barrios, comedores, sindicatos, poblaciones originarias y refugios de personas en situación de calle.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Triste noticia: falleció el hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta

Un obrero se accidentó en La Consulta y será trasladado en helicóptero al Hospital Central

Video: así fue el traslado del hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta; el helicóptero debió aterrizar en un descampado

Robo millonario a un supermercado en La Consulta: ocurrió en la madrugada de este miércoles

Tres jóvenes del Valle de Uco son los creadores de la imagen de la Vendimia 2026, fueron elegidos entre 37 propuestas

La Fiscalía solicita dar con el paradero de una joven de 14 años que se perdió en Eugenio Bustos

Allanamientos con más de 60 efectivos en zonas “calientes” de Tunuyán: se busca a delincuentes y armas

Otra tragedia vial en Valle de Uco: un joven motociclista de 19 años perdió la vida en un choque en Vista Flores

Gracias al rastro que siguió una perra de la Policía, se pudo recuperar varias cosas que habían sido robadas en San Carlos

Tupungato: dormía la siesta y los delincuentes ingresaron a robar

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO