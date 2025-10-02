Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 4, 2025

Tunuyán brilló en la FIT 2025 en Buenos Aires: más de 2.500 visitantes conocieron su propuesta turística

La actividad fue organizada en conjunto por el Municipio, prestadores privados y el Ente Provincial de Turismo.

La Feria Internacional de Turismo (FIT) se desarrolló los días 27,28, 29 y 30 de septiembre en Buenos Aires y contó con la presencia de destinos de todo el país. Durante las jornadas, el departamento de Tunuyán formó parte del stand de Mendoza y recibió a más de 2.500 visitantes interesados en conocer la oferta turística de la región.

“Es por ello que la FIT es una vidriera muy importante y contribuye a posicionar fuertemente al destino para visitarlo todo el año en el mercado nacional e internacional. Además de destacar el trabajo conjunto llevado a cabo con los otros departamentos del Valle de Uco y la fuerte presencia del sector privado, quienes son el alma del destino”, expresó la Directora de Turismo, Elizabeth.

El sábado y domingo, el espacio ofreció actividades interactivas que incluyeron una trivia digital sobre los principales atractivos y una ruleta con premios para las familias visitantes. También se realizaron degustaciones de productos identitarios como miel y cerezas, además de vinos de bodegas reconocidas. Cada jornada cerró con el sorteo de una estadía para dos personas.

En las jornadas del día lunes y martes, el stand permitió generar vínculos con otros destinos y operadores turísticos, fortaleciendo la integración de la región en el mercado. La presencia de prestadores como Hostal del Sol, Ayres de Uco y Departamentos Urbanos, junto a las bodegas Claroscuro, Piedra Negra, Hinojosa y Alpasión, marcó el trabajo colaborativo que caracteriza a la propuesta turística local.

Asimismo, se estima que más de 140 mil visitantes pasaron por la gran exposición que reunió a 59 países. En una edición récord, ya se confirmaron las fechas para la próxima edición.

Fuente: prensa Tunuyán

