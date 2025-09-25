Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tunuyán celebrará el cierre de la Semana Estudiantil con farándula y coronación de embajadores

Será el día sábado 27 de septiembre.

Este sábado 27, Tunuyán será escenario del gran cierre de la Semana Estudiantil, una celebración que culmina un mes repleto de actividades deportivas, culturales y recreativas. Durante todo septiembre, los estudiantes del departamento compartieron experiencias junto a sus familias y comunidades educativas, fortaleciendo lazos y mostrando su talento y compromiso.

Leer: https://www.elcucodigital.com/conoce-escuela-por-escuela-los-candidatos-a-embajadores-estudiantiles/

La jornada final comenzará a las 18 horas con la Concentración de Carros, seguida a las 20 horas por la esperada Farándula Estudiantil, considerada la más grande de la provincia.

El evento cerrará a las 22 horas con la Entrega de Premios, la Elección y la Coronación de los Embajadores Estudiantiles 2025/2026, en un acto que celebra el esfuerzo, la creatividad y el entusiasmo de la juventud tunuyanina.

