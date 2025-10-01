Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 1, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 1, 2025

logo el cuco digital

Tunuyán celebrará el Día de las Personas Mayores con peña y baile

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Habrá un almuerzo a la canasta.

Este sábado 4 de octubre, desde las 12 horas, el Albergue Municipal será escenario de una jornada festiva destinada a adultos y adultos mayores. Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá a la comunidad en torno a la música, el baile y el reconocimiento a quienes nos transmiten saberes, historias y alegría. La propuesta incluye la actuación de tres bandas locales: Los Méndez, La Grieta y Nacho Vicario quienes llenarán de ritmo y bailes cada rincón del predio.

La celebración será al aire libre, por lo que se recomienda asistir con gorra o sombrero. El espacio cuenta con sectores de sombra para mayor comodidad. Además del almuerzo a la canasta, se ofrecerá un choripán especialmente pensado para los adultos presentes, como gesto de cariño y gratitud.

La Jefatura de Adultos y Adultos Mayores ha organizado una tarde para compartir, bailar y homenajear a quienes son el corazón de nuestra comunidad. Porque celebrar a las personas mayores es también celebrar el valor de la experiencia, el encuentro y la memoria viva de nuestro pueblo.

Fuente: Prensa Tunuyán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de Valle de Uco está siendo investigado por estafas millonarias y asociación ilícita

Allanamientos con más de 60 efectivos en zonas “calientes” de Tunuyán: se busca a delincuentes y armas

Tupungato: robó unas cervezas, se escondió en una cuneta y fue detenido 

Tupungato: dormía la siesta y los delincuentes ingresaron a robar

Caso José Luis Núñez: declaró el médico forense y aseguró que la muerte  era irreversible producto de los golpes que tenía en el cuerpo

Mientras daba clases el viento le tiró un árbol sobre la camioneta: la angustia de un docente de Cordón del Plata

Se ausentó de su casa por cuatro días y al volver le habían robado dos televisores

El Hospital Scaravelli le dio la bienvenida a un nuevo cardiólogo que se suma a los servicios que brinda el nosocomio

Viernes 26 de septiembre: se suspenden las clases presenciales en Valle de Uco

Accidente en La Consulta: un giro en contramano provocó el impacto entre dos motos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO