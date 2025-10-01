Tunuyán celebrará el Día de las Personas Mayores con peña y baile

Habrá un almuerzo a la canasta.

Este sábado 4 de octubre, desde las 12 horas, el Albergue Municipal será escenario de una jornada festiva destinada a adultos y adultos mayores. Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá a la comunidad en torno a la música, el baile y el reconocimiento a quienes nos transmiten saberes, historias y alegría. La propuesta incluye la actuación de tres bandas locales: Los Méndez, La Grieta y Nacho Vicario quienes llenarán de ritmo y bailes cada rincón del predio.

La celebración será al aire libre, por lo que se recomienda asistir con gorra o sombrero. El espacio cuenta con sectores de sombra para mayor comodidad. Además del almuerzo a la canasta, se ofrecerá un choripán especialmente pensado para los adultos presentes, como gesto de cariño y gratitud.

La Jefatura de Adultos y Adultos Mayores ha organizado una tarde para compartir, bailar y homenajear a quienes son el corazón de nuestra comunidad. Porque celebrar a las personas mayores es también celebrar el valor de la experiencia, el encuentro y la memoria viva de nuestro pueblo.

Fuente: Prensa Tunuyán