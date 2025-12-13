Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 15, 2025

Tunuyán celebró el Día del Tango con un Patio de Milonga junto a escuelas y academias de danza

La fecha del 11 de diciembre recordó una vez más el nacimiento de dos figuras fundamentales del género: Carlos Gardel, considerado la voz más emblemática del tango, y Julio de Caro, violinista y director que revolucionó su estilo. La iniciativa, impulsada en 1965 por el productor Ben Molar y oficializada años más tarde, volvió a poner en valor al tango no solo como música y danza, sino como parte del patrimonio cultural argentino.

En el marco del Día Internacional del Tango, la Dirección de Cultura junto a las escuelas y academias de danza del departamento convocaron a la comunidad a participar de Patio de Milonga, un encuentro cultural abierto y gratuito que se realizó en la Plaza Departamental. La actividad comenzó a las 21 horas y tuvo como objetivo celebrar y revalorizar el tango como danza tradicional argentina, acercando su arte y su historia a vecinos y visitantes.

Se realizaron demostraciones en vivo de tango a cargo de hacedores culturales locales, quienes compartieron su arte con toda la comunidad. Además, se ofrecieron clases abiertas destinadas a quienes desearon aprender los primeros pasos de esta danza, generando un espacio participativo y de encuentro. El tango fue protagonista de la noche, en un clima festivo y de gran acompañamiento del público.

Fuente: Municipalidad de Tunuyán 

