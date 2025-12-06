Tunuyán: conducía ebrio en moto y fue detenido en un control policial

El hecho ocurrió en la madrugada.

En la madrugada del sábado, un hombre fue detenido por conducir en estado de ebriedad durante un control vial en el departamento de Tunuyán.

El hecho ocurrió a las 01:10 horas en la intersección de Ruta 92 y calle 9 de Julio, donde personal de la Delegación Vial Valle de Uco realizaba controles preventivos. Allí, los efectivos identificaron a un motociclista que circulaba a bordo de una Motomel B110.

El conductor fue sometido a una prueba de alcoholemia, la cual arrojó un resultado de 0,97 gramos por litro de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido.

Como consecuencia, el rodado fue retenido y trasladado a la dependencia policial.

Las actuaciones correspondientes fueron remitidas al Juzgado de la Unidad Regional Valle de Uco para su intervención.