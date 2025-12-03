Tunuyán continúa ejecutando el Plan de Asfalto: ya supera los 50.000 m² de carpeta asfáltica

Este frente de obra se suma a las intervenciones ya realizadas en distintos puntos del departamento. En Colonia Las Rosas, se trabajó en las calles Quintana y Bascuñán, además de los barrios Barbuza y Tamuch. En La Pintada, las tareas alcanzaron las calles Miguel Silva y Quintana. En Vista Flores, se avanzó sobre calle Barandica, mientras que en la zona urbana de Tunuyán se intervinieron las calles Roca, Moreno y Güemes.

La Municipalidad de Tunuyán continúa ejecutando el Plan de Asfalto, que ya supera los 50.000 m² de carpeta asfáltica, equivalentes a más de 70 nuevas calles intervenidas en todo el departamento. Desde Obras Públicas remarcaron que este programa busca mejorar la circulación, reforzar la seguridad vial y facilitar la accesibilidad en zonas urbanas y rurales.

Actualmente, los trabajos se concentran en el barrio Villa Juanita, donde el reencarpetado asfáltico abarca la totalidad del barrio. La intervención permitirá optimizar la transitabilidad, ordenar los accesos y mejorar el desplazamiento diario de los vecinos.

Durante la recorrida, el intendente Emir Andraos señaló:“Seguimos con este hermoso plan de asfalto. No paramos de gestionar y estamos ahora en el barrio Villa Juanita”. Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Valerio Romanini, explicó que estas obras se enmarcan en el plan general de mejoramiento vial programado para este año.

“Estamos asfaltando ahora, haciendo todo lo que es el reencarpetado del barrio Villa Juanita, acá en lo que sería el sector de Scaravelli. Es parte del plan de mejoramiento de calles que venimos llevando a cabo en el 2025, con reencarpetado y carpetas nuevas de asfalto”, dijo.

Fuente: prensa Tunuyán