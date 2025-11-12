Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tunuyán convoca a artistas del Valle de Uco para participar de las audiciones para la Vendimia Departamental 2026

Podrán inscribirse personas de 14 años o más, oriundas del Valle de Uco.

La Municipalidad de Tunuyán, a través de la Dirección de Cultura, convoca a artistas del Valle de Uco a participar de las audiciones para la Vendimia Departamental 2026. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 14 de noviembre a las 11.00 mediante el formulario https://forms.gle/CKxb42w3BJEGxVzy5

Las audiciones se realizarán en el Auditorio Municipal según el siguiente cronograma:

Cronograma y acreditaciones

  • SÁBADO 15 de noviembre
    • Bailarines folclóricos: acreditación 08.00.
    • Bailarines contemporáneos: acreditación 15.00.
  • DOMINGO 16 de noviembre
    • Actores y actrices: acreditación 09.00.
  • Cantantesdía y horario a confirmar.

Requisitos

  • Edad: 14 años o más.
  • Residencia: ser oriundo/a del Valle de Uco.
  • Documentación: presentarse con DNI y en horario de acreditación.

