Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 25, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 25, 2025

logo el cuco digital

Tunuyán desarrollará una serie de actividades para promover la prevención y detección del cáncer de mama

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v90), quality = 82?
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Desde el Municipio recordaron que el control anual es fundamental para la detección temprana del cáncer de mama y subrayaron la importancia de participar en las actividades programadas.

En el marco del Mes Rosa, el Municipio de Tunuyán desarrollará una serie de actividades orientadas a promover la prevención y detección temprana del cáncer de mama. La agenda, organizada por la Dirección de Desarrollo Humano y Salud, incluye propuestas abiertas a toda la comunidad, con el objetivo de brindar información, facilitar controles médicos y generar espacios de reflexión.

Como cada año, octubre se convierte en una oportunidad para reforzar el mensaje de cuidado y prevención, en el marco de una campaña global que busca sensibilizar sobre la importancia del control médico periódico.

En esta oportunidad, el jueves 23 de octubre, a partir de las 10 horas, se realizará una caminata de concientización junto a docentes y estudiantes de la Escuela Adventista de Tunuyán. El recorrido incluirá distintos comercios de avenida San Martín y avenida Pellegrini, para finalizar en el establecimiento educativo, donde se compartirán mensajes alusivos y se entregará folletería informativa. La actividad contará con el acompañamiento de equipos de salud y educación del municipio.

El viernes 31 de octubre, desde las 19 horas, se llevará a cabo el cierre del Mes Rosa con una gran Expo Salud en la Plaza Manuel Belgrano de Vista Flores. Durante la jornada se ofrecerán talleres, charlas, controles médicos, stands informativos y sorteos, además de una clase abierta de aeróbics y zumba para toda la comunidad.

Fuente: prensa Tunuyán 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

“Mi hijo ha sufrido una condena social y su vida ha corrido peligro estando preso”: habló la madre de Agustín Esposito

Operativo policial en Cordón del Plata: 43 aprehensiones y decomisos en controles conjuntos

Fuerte temblor con epicentro en Valle de Uco ¿Cuándo y dónde se sintió más?

Prisión domiciliaria para un conductor de San Carlos que mató a un motociclista en Guaymallén

“Con cadenas y machetes”: la policía debió intervenir para frenar un enfrentamiento entre los Asentamientos Los Ceibos y el Rodrigo

San Carlos: la Policía Rural decomisó más de 42.000 conservas que no eran aptas para el consumo

Yarará Ñata: la víbora más peligrosa de Argentina también habita en Valle de Uco

Juan, un niño de 12 años de Tunuyán, que cría gallinas y vende huevos, y sueña con tener una caña de pescar

Choque entre un auto y una moto deja un gravemente lesionado

Tupungato: aprehendieron a un joven que circulaba en vehículo robado desde 2016

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO