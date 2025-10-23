Tunuyán desarrollará una serie de actividades para promover la prevención y detección del cáncer de mama

Desde el Municipio recordaron que el control anual es fundamental para la detección temprana del cáncer de mama y subrayaron la importancia de participar en las actividades programadas.

En el marco del Mes Rosa, el Municipio de Tunuyán desarrollará una serie de actividades orientadas a promover la prevención y detección temprana del cáncer de mama. La agenda, organizada por la Dirección de Desarrollo Humano y Salud, incluye propuestas abiertas a toda la comunidad, con el objetivo de brindar información, facilitar controles médicos y generar espacios de reflexión.

Como cada año, octubre se convierte en una oportunidad para reforzar el mensaje de cuidado y prevención, en el marco de una campaña global que busca sensibilizar sobre la importancia del control médico periódico.

En esta oportunidad, el jueves 23 de octubre, a partir de las 10 horas, se realizará una caminata de concientización junto a docentes y estudiantes de la Escuela Adventista de Tunuyán. El recorrido incluirá distintos comercios de avenida San Martín y avenida Pellegrini, para finalizar en el establecimiento educativo, donde se compartirán mensajes alusivos y se entregará folletería informativa. La actividad contará con el acompañamiento de equipos de salud y educación del municipio.

El viernes 31 de octubre, desde las 19 horas, se llevará a cabo el cierre del Mes Rosa con una gran Expo Salud en la Plaza Manuel Belgrano de Vista Flores. Durante la jornada se ofrecerán talleres, charlas, controles médicos, stands informativos y sorteos, además de una clase abierta de aeróbics y zumba para toda la comunidad.

Fuente: prensa Tunuyán