Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Trabajaba en El Pirulo – Café Jamaica.

En las últimas horas, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida para Luis Coronel, un reconocido cafetero de Tunuyán, que trabajaba en El Purulo – Café Jamaica ubicado en calle en Avenida San Martín y calle Rivadavia.

“Cualquier cosa, estoy en la casa”, la frase con la que siempre te ibas del café. Con esa sonrisa de oreja a oreja, la alegría que contagiabas, tus chistes a los clientes y tantos cafés servidos al día”

“Hoy sabemos que estas y estarás, siempre con nosotros. El cielo tiene a los tres mejores cafeteros. Te vamos a extrañar muchísimo, Luisito”, fueron las palabras que utilizó El Pirulo – Café Jamaica, para despedir a su empleado estrella.