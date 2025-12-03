Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 5, 2025

diciembre 5, 2025

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Trabajaba en El Pirulo – Café Jamaica.

En las últimas horas, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida para Luis Coronel, un reconocido cafetero de Tunuyán, que trabajaba en El Purulo – Café Jamaica ubicado en calle en Avenida San Martín y calle Rivadavia.

“Cualquier cosa, estoy en la casa”, la frase con la que siempre te ibas del café. Con esa sonrisa de oreja a oreja, la alegría que contagiabas,  tus chistes  a los clientes y tantos cafés servidos al día”

“Hoy sabemos que estas y estarás, siempre con nosotros. El cielo tiene a los tres mejores cafeteros. Te vamos a extrañar muchísimo, Luisito”, fueron las palabras que utilizó El Pirulo – Café Jamaica, para despedir a su empleado estrella.

