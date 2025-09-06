Tunuyán: Detuvieron a un hombre con quince envoltorios de droga

El hecho ocurrió en el interior de la plaza del Barrio El Sol.

Ayer viernes, 5 de septiembre, a las 17:20 horas, se llevó a cabo un procedimiento en el interior de la plaza del Barrio El Sol, ubicado en Colonia Las Rosas. La intervención estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Federal de Mendoza, en el marco de la Ley 23.737/89.

Durante maniobras operativas realizadas por personal de cuerpos especiales Valle de Uco se observó a un individuo que intentaba esquivar al personal policial, modificando repetidamente su dirección de marcha. Ante esta actitud sospechosa, se procedió a entrevistarlo. El ciudadano manifestó espontáneamente tener droga en su poder y entregó voluntariamente quince (15) envoltorios: catorce de nylon verde termosellados y uno en papel tipo servilleta blanco, todos con una sustancia blanquecina en polvo compactada, con un peso total de 0,7 gramos.

Tras el palpado de seguridad, el ciudadano fue trasladado a la zona segura de la movilidad en la UEP Tunuyán. Posteriormente, fue llevado a la base de la PCN Tunuyán, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

Por disposición del Auxiliar Fiscal, se ordenó el secuestro de la sustancia por parte del personal de la PCN. Asimismo, se indicó que, en caso de no poseer medidas pendientes, el ciudadano recupere su libertad conforme a lo establecido por la Ley 23.737.