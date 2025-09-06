Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 8, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 8, 2025

logo el cuco digital

Tunuyán: Detuvieron a un hombre con quince envoltorios de droga

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho ocurrió en el interior de la plaza del Barrio El Sol.

Ayer viernes, 5 de septiembre, a las 17:20 horas, se llevó a cabo un procedimiento en el interior de la plaza del Barrio El Sol, ubicado en Colonia Las Rosas. La intervención estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Federal de Mendoza, en el marco de la Ley 23.737/89.

Durante maniobras operativas realizadas por personal de cuerpos especiales Valle de Uco se observó a un individuo que intentaba esquivar al personal policial, modificando repetidamente su dirección de marcha. Ante esta actitud sospechosa, se procedió a entrevistarlo. El ciudadano manifestó espontáneamente tener droga en su poder y entregó voluntariamente quince (15) envoltorios: catorce de nylon verde termosellados y uno en papel tipo servilleta blanco, todos con una sustancia blanquecina en polvo compactada, con un peso total de 0,7 gramos.

Tras el palpado de seguridad, el ciudadano fue trasladado a la zona segura de la movilidad en la UEP Tunuyán. Posteriormente, fue llevado a la base de la PCN Tunuyán, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

Por disposición del Auxiliar Fiscal, se ordenó el secuestro de la sustancia por parte del personal de la PCN. Asimismo, se indicó que, en caso de no poseer medidas pendientes, el ciudadano recupere su libertad conforme a lo establecido por la Ley 23.737.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

San Carlos: un ciclista fue atropellado falleciendo en el lugar, y el conductor se dio a la fuga

El ruso que paga la cuenta de clientes en el supermercado tuvo un percance y terminó en un Centro de Salud en Valle de Uco

Un hombre de Tupungato fue encontrado en el interior de su casa con un disparo en la cabeza

Todo listo para Tupungato Estudiantil 2025 

El Zonda llegará nuevamente a Mendoza, hay zonas del Valle de Uco que se verán afectadas

Dos menores con cuchillos y armas tumberas asaltaron a una pareja en Tunuyán

Un auto y un camión chocaron en Tunuyán: hay complicaciones en el tránsito

Accidente en senderos de Tunuyán: ciclista cayó en pozo de 2,5 metros y fue rescatado por la Policía

Violencia de género en Tunuyán: la policía rescató a una mujer que su pareja la tenía encerrada

Llega a San Carlos Valentino Merlo para la Estudiantina: cómo adquirir las entradas

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO