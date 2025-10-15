Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 19, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 19, 2025

logo el cuco digital

Tunuyán dictará un curso de “Atención al Cliente” para fortalecer habilidades y técnicas

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Será el 20 de octubre.

La Municipalidad de Tunuyán a través de la Dirección de Turismo y en conjunto con AEHGA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica), tienen el agrado de informar que se encuentran abiertas las inscripciones al curso de ATENCIÓN AL CLIENTE”, pensado para fortalecer habilidades, técnicas, interpersonales y comunicativas en el sector gastronómico y hotelero.

Las personas interesadas podrán asistir el 20 de octubre de 10:00 a 14:00 horas, en el Centro de Congresos y Exposición Carlos Alonso. Alem 715. Tunuyán.

En este encuentro vas a aprender a:

– Mejorar la comunicación

– Resolver problemas

– Fomentar el trabajo en equipo

– Adaptarte con mayor facilidad

– Gestionar tu tiempo de forma eficiente

– Potenciar tus habilidades para brindar un servicio excepcional

 Inscripción: https://forms.gle/hoRS453w9dpX5Tdt5

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse al 2622413102

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Dolor en las redes: familiares y amigos despiden a Macarena Manrique

Investigación sin precedentes por narcotráfico en Valle de Uco: las mujeres “mula” llevaban más de un kilo de cocaína encapsulada

Tristeza en San Carlos por el fallecimiento de Graciela Tuliz, trabajadora histórica del Área Sanitaria departamental

Brasil podría comprar ajo más barato a China y la producción de Mendoza perdería su mercado principal

San Carlos: 19 aprehendidos y más de 500 personas identificadas

Una mujer de La Consulta encontró un drone en el techo de su casa: ¿Espían a los vecinos?

La policía realiza allanamientos y un fuerte despliegue policial en el Asentamiento Rodrigo, en Tunuyán

Importantes recomendaciones ante la posible llegada del Zonda al llano

“Un paseo del lago, sin lago” dura crítica de Verónica Diez a la gestión municipal

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO