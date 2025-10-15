Tunuyán dictará un curso de “Atención al Cliente” para fortalecer habilidades y técnicas

Será el 20 de octubre.
La Municipalidad de Tunuyán a través de la Dirección de Turismo y en conjunto con AEHGA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica), tienen el agrado de informar que se encuentran abiertas las inscripciones al curso de ATENCIÓN AL CLIENTE”, pensado para fortalecer habilidades, técnicas, interpersonales y comunicativas en el sector gastronómico y hotelero.
Las personas interesadas podrán asistir el 20 de octubre de 10:00 a 14:00 horas, en el Centro de Congresos y Exposición Carlos Alonso. Alem 715. Tunuyán.
En este encuentro vas a aprender a:
– Mejorar la comunicación
– Resolver problemas
– Fomentar el trabajo en equipo
– Adaptarte con mayor facilidad
– Gestionar tu tiempo de forma eficiente
– Potenciar tus habilidades para brindar un servicio excepcional
Inscripción: https://forms.gle/hoRS453w9dpX5Tdt5
Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse al 2622413102