Tunuyán dictará un curso de “Atención al Cliente” para fortalecer habilidades y técnicas

Será el 20 de octubre.

La Municipalidad de Tunuyán a través de la Dirección de Turismo y en conjunto con AEHGA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica), tienen el agrado de informar que se encuentran abiertas las inscripciones al curso de ATENCIÓN AL CLIENTE”, pensado para fortalecer habilidades, técnicas, interpersonales y comunicativas en el sector gastronómico y hotelero.

Las personas interesadas podrán asistir el 20 de octubre de 10:00 a 14:00 horas, en el Centro de Congresos y Exposición Carlos Alonso. Alem 715. Tunuyán.

En este encuentro vas a aprender a:

– Mejorar la comunicación

– Resolver problemas

– Fomentar el trabajo en equipo

– Adaptarte con mayor facilidad

– Gestionar tu tiempo de forma eficiente

– Potenciar tus habilidades para brindar un servicio excepcional

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse al 2622413102