Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 1, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 1, 2025

logo el cuco digital

Tunuyán dictará un taller gratuito de RCP y manejo de DEA

imagen ilustrativa.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Cupos limitados

Este 28 de noviembre en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso, a las 08.30 horas, se realizará el taller gratuito de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y manejo del Desfibrilador Externo Automático (DEA). Una instancia pensada para que cualquier persona, sin necesidad de conocimientos previos, pueda aprender cómo actuar ante una emergencia y convertirse en un eslabón clave dentro de los primeros auxilios.

La capacitación estará guiada por la Dirección de Desarrollo Humano y Salud, que enseñará paso a paso cómo realizar maniobras de RCP, cómo reconocer una situación de paro cardiorrespiratorio y cómo utilizar correctamente un DEA, una herramienta fundamental para aumentar las posibilidades de recuperación.

Además, se trabajará con simuladores y prácticas asistidas para que cada participante pueda incorporar las técnicas de manera segura y efectiva.

Inscripciones al 2622412769

Fuente: prensa Tunuyán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

Accidente fatal: cómo está la auxiliar de Policía que resultó herida y qué pasó con el caballo

150 familias recibirán su casa propia en Tunuyán: así lo anunció el intendente Emir Andraos

Videos: el último adiós para Agustín Sosa, el policía que murió tras accidentarse en Tunuyán

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Robaron en una casa de La Consulta mientras el propietario dormía: ocurrió esta madrugada

El hombre que volcó en San Carlos permanece en grave estado en el hospital Scaravelli

Los jóvenes que se accidentaron en moto hace unos días sufren heridas múltiples y de consideración

Ángela Roca lucha contra una dura enfermedad y necesita dadores de sangre

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO