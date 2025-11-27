Tunuyán dictará un taller gratuito de RCP y manejo de DEA

Cupos limitados

Este 28 de noviembre en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso, a las 08.30 horas, se realizará el taller gratuito de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y manejo del Desfibrilador Externo Automático (DEA). Una instancia pensada para que cualquier persona, sin necesidad de conocimientos previos, pueda aprender cómo actuar ante una emergencia y convertirse en un eslabón clave dentro de los primeros auxilios.

La capacitación estará guiada por la Dirección de Desarrollo Humano y Salud, que enseñará paso a paso cómo realizar maniobras de RCP, cómo reconocer una situación de paro cardiorrespiratorio y cómo utilizar correctamente un DEA, una herramienta fundamental para aumentar las posibilidades de recuperación.

Además, se trabajará con simuladores y prácticas asistidas para que cada participante pueda incorporar las técnicas de manera segura y efectiva.

Inscripciones al 2622412769

Fuente: prensa Tunuyán