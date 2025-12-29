Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 31, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 31, 2025

logo el cuco digital

Tunuyán: el cronograma de recolección de residuos para Año Nuevo

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Así lo informó el Municipio de Tunuyán.

La Municipalidad de Tunuyán informó mediante un cronograma los horarios de recolección de residuos para el fin de año, con el objetivo de mantener el departamento limpio y organizado durante las celebraciones.

– Miércoles 31 de diciembre: el servicio funcionará únicamente en el turno mañana, a partir de las 07:00 h.

– Jueves 1 de enero: no habrá servicio de recolección.

– Viernes 2 de enero: se restablecerá el servicio con normalidad, respetando los recorridos y horarios habituales.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Grave accidente en Tupungato: un obrero sufrió la amputación de un brazo

Volcó una camioneta con 6 ocupantes a bordo en San Carlos: uno de los heridos fue trasladado al Scaravelli

Tunuyán: un enfrentamiento entre bandas por conflictos de vieja data dejó a un hombre herido con arma blanca

Se incendió una avícola en Eugenio Bustos: se quemaron varios electrodomésticos

Padre e hija que enfermaron de Botulismo aún permanecen internados: cuál es su estado

Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Valle de Uco: hay 5 detenidos

Araña lobo: por las altas temperaturas es muy frecuente encontrarla dentro de las casas y suelen ser agresivas

Tupungato: se robó una bicicleta, un celular e intento hacer lo mismo en una iglesia y terminó detenido

Tupungato: entró a robar a un restaurante y quedó grabado en las cámaras de seguridad

Tupungato: intentó cargar nafta en una estación de servicio y la policía lo detuvo porque la moto era robada

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO