Tunuyán: el cronograma de recolección de residuos para Año Nuevo

Así lo informó el Municipio de Tunuyán.

La Municipalidad de Tunuyán informó mediante un cronograma los horarios de recolección de residuos para el fin de año, con el objetivo de mantener el departamento limpio y organizado durante las celebraciones.

– Miércoles 31 de diciembre: el servicio funcionará únicamente en el turno mañana, a partir de las 07:00 h.

– Jueves 1 de enero: no habrá servicio de recolección.

– Viernes 2 de enero: se restablecerá el servicio con normalidad, respetando los recorridos y horarios habituales.