Tunuyán: el Mercado de La Estación extiende su horario por el fin de semana largo

En Avenida Pellegrini y Francisco Delgado.

En el marco de la conmemoración del 17 de agosto, el Mercado de La Estación se prepara para recibir a vecinos y turistas con un horario especial. Así, este viernes y sábado abrirá sus puertas desde las 10 hasta las 20 horas, lo que implica una hora más respecto al cronograma habitual de invierno, que finaliza a las 19.

La medida apunta a acompañar el movimiento turístico que suele registrarse en fechas conmemorativas y a brindar mayor comodidad a quienes durante la jornada visitan nuestra tierra.

La propuesta es ideal para quienes deseen aprovechar el fin de semana largo realizando compras con la tranquilidad de contar con más tiempo. En sus puestos, el mercado ofrece una variada selección de productos frescos, elaboraciones artesanales y artículos 100% regionales, garantizando calidad y sabor local.