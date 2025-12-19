Tunuyán: el Plan de Asfalto 2025 sumó una nueva obra en el Barrio Villa Juanita

La obra pública no se detiene en Tunuyán. El miércoles por la tarde, junto a vecinos, el intendente Emir Andraos encabezó el acto de inauguración de una nueva obra de reencarpetado con concreto asfáltico del Barrio Villa Juanita. La misma, se enmarca dentro del Plan de Asfalto 2025, el cual ya sumó más de 70 cuadras en todo el departamento.

Con esta obra, todo el Barrio Villa Juanita cuenta con nuevo asfalto, lo que mejora la circulación y la seguridad vial de vecinos y vecinas.

Los trabajos comprendieron el reencarpetado de la totalidad de sus calles y estuvieron acompañados por tareas previas y complementarias fundamentales para garantizar la durabilidad de la obra. En ese sentido, se realizó el recambio de conexiones domiciliarias de la red de agua potable, en articulación con la Unión Vecinal Scaravelli, y la reconstrucción de bases estabilizadas en las calles que lo requerían. Estas tareas permiten extender la vida útil del pavimento y reducir la necesidad de futuras intervenciones.

Durante el acto, vecinos del barrio destacaron el impacto de la obra en la vida cotidiana. Una de ellas, Elena Torres, expresó: “Hace muchos años que vivo en este barrio y siempre hemos ido avanzando. Es una obra que esperábamos hace tiempo y hoy la vemos concretada”.

Al tomar la palabra, el intendente Emir Andraos puso el foco en el valor estructural de la intervención y explicó que el barrio ya contaba con pavimento envejecido, lo que hacía necesaria una nueva intervención. “El asfalto viejo muchas veces es peor que no tener nada. Por eso decidimos hacer este reencarpetado, con el objetivo de que se sostenga en el tiempo y mejore la vida cotidiana del barrio”, señaló.

En ese marco, el jefe comunal destacó la inversión sostenida en obra pública durante el año y remarcó que las obras se ejecutan con recursos propios del municipio. “Un cuarto del presupuesto municipal se destinó a obra pública. Todo lo que se hizo acá fue con plata de los tunuyaninos, bien administrada y cuidada”, afirmó.

El intendente Andraos subrayó además que la infraestructura constituye uno de los pilares de la gestión municipal, junto con los servicios y programas que se desarrollan en el territorio. En ese sentido, sostuvo que “a veces nos acostumbramos a tener obras y servicios funcionando, pero no es algo normal en todos los departamentos”, y remarcó la importancia de sostener políticas públicas en el tiempo.

Finalmente, valoró el acompañamiento de los vecinos y reafirmó la continuidad del trabajo en los barrios: “Seguimos cerca, inaugurando obras y atendiendo demandas, porque gobernar también es estar presentes todos los días”.

Cabe destacar que, con planificación y continuidad, el Plan de Asfalto 2025 avanza en distintos sectores de Tunuyán, fortaleciendo la conectividad urbana y acompañando el crecimiento de cada barrio con obras que impactan de forma directa en la vida diaria de la comunidad. Este frente de obra se suma a otras intervenciones ejecutadas recientemente en el departamento, consolidando un esquema de trabajo sostenido en infraestructura vial.

Fuente: Municipalidad de Tunuyán