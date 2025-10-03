Tunuyán firmó un convenio para la capacitación en instalaciones eléctricas seguras: cómo inscribirse

La propuesta ofrecerá formación sobre seguridad eléctrica, canalización, reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina, normas IRAM y el uso de productos certificados. El Sistema Integral para Instalaciones Eléctricas Seguras será uno de los ejes centrales de la capacitación.

Se realizó esta semana la firma de un convenio de trabajo conjunto entre el área de Desarrollo Económico del Municipio y la empresa La Industrial. El acuerdo permitirá poner en marcha una capacitación gratuita destinada a electricistas e interesados en el oficio. La jornada de capacitación se desarrollará el próximo miércoles 8 de octubre a las 19 horas en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso.

“Lo principal en materia de seguridad es el aprendizaje. Desde el desconocimiento se generan pérdidas económicas, por eso es necesario instruirse en este oficio, sobre todo en el contexto actual”, señaló el representante de La Industrial, Fabián Cabrera. La iniciativa busca fortalecer las prácticas seguras en instalaciones domiciliarias y laborales.

La inscripción está dirigida a electricistas, instaladores y personas interesadas en el rubro. El encuentro busca promover instalaciones seguras y actualizadas, reduciendo riesgos de incendios en los hogares y aportando al cuidado comunitario. Si querés formar parte clickea el siguiente link: https://forms.gle/LJg4fJKw6f6AGdfC6