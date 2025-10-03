Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 5, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 5, 2025

logo el cuco digital

Tunuyán firmó un convenio para la capacitación en instalaciones eléctricas seguras: cómo inscribirse

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La propuesta ofrecerá formación sobre seguridad eléctrica, canalización, reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina, normas IRAM y el uso de productos certificados. El Sistema Integral para Instalaciones Eléctricas Seguras será uno de los ejes centrales de la capacitación.

Se realizó esta semana la firma de un convenio de trabajo conjunto entre el área de Desarrollo Económico del Municipio y la empresa La Industrial. El acuerdo permitirá poner en marcha una capacitación gratuita destinada a electricistas e interesados en el oficio. La jornada de capacitación se desarrollará el próximo miércoles 8 de octubre a las 19 horas en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso.

“Lo principal en materia de seguridad es el aprendizaje. Desde el desconocimiento se generan pérdidas económicas, por eso es necesario instruirse en este oficio, sobre todo en el contexto actual”, señaló el representante de La Industrial, Fabián Cabrera. La iniciativa busca fortalecer las prácticas seguras en instalaciones domiciliarias y laborales.

La inscripción está dirigida a electricistas, instaladores y personas interesadas en el rubro. El encuentro busca promover instalaciones seguras y actualizadas, reduciendo riesgos de incendios en los hogares y aportando al cuidado comunitario. Si querés formar parte clickea el siguiente link: https://forms.gle/LJg4fJKw6f6AGdfC6

Fuente: Tunuyán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Triste noticia: falleció el hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta

Un obrero se accidentó en La Consulta y será trasladado en helicóptero al Hospital Central

Video: así fue el traslado del hombre que sufrió un accidente laboral en La Consulta; el helicóptero debió aterrizar en un descampado

Robo millonario a un supermercado en La Consulta: ocurrió en la madrugada de este miércoles

La Fiscalía solicita dar con el paradero de una joven de 14 años que se perdió en Eugenio Bustos

Allanamientos con más de 60 efectivos en zonas “calientes” de Tunuyán: se busca a delincuentes y armas

Tres jóvenes del Valle de Uco son los creadores de la imagen de la Vendimia 2026, fueron elegidos entre 37 propuestas

Gracias al rastro que siguió una perra de la Policía, se pudo recuperar varias cosas que habían sido robadas en San Carlos

Tupungato: dormía la siesta y los delincuentes ingresaron a robar

Robaron en una escuela de Vista Flores: la Policía detuvo a 4 personas por el hecho

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO