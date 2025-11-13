Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tunuyán fue sede de la Semana Federal de la Educación Técnica: cientos de jóvenes compartieron proyectos innovadores

La actividad además de mostrar las carreras y talleres que se pueden estudiar en Valle de Uco, reconoció el trabajo que realizan alumnos y docentes.

En la jornada de ayer, en la escuela 4-107 Ejército Argentino, del departamento de Tunuyán, se llevó adelante la jornada de la Semana Federal de la Educación Técnica, donde se dieron cita los Institutos de Educación Superior, Escuelas Secundarias Técnicas y los Centros de Capacitación para el Trabajo (CCT).

En dicho evento,  los estudiantes de las diferentes escuelas secundarias, niveles terciarios y CCT, presentaron y mostraron los trabajos que han realizado durante el año y en los proyectos que se encuentran trabajando en la actualidad.

También y en el marco de una actividad que era para todo público, los presentes se encontraron con diferentes stadns donde se promocionaban todas las carreras y talleres que se dictan en el Valle de Uco en los diferentes establecimientos educativos.

Dichas jornadas son organizadas por la Dirección de Educación Superior y la Dirección de Educación Técnica y Trabajo de la Dirección General de Escuelas.

