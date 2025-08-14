Tunuyán: Hoy llega la Garrafa Social al distrito Los Árboles

Durante la temporada invernal, el operativo llega a cada barrio y distrito.

Este jueves 14 de agosto a las 11:00 horas la Garrafa Social estará en Los Árboles – Delegación Municipal.

¿Qué se necesita para acceder?

Para retirar una garrafa social, los interesados deben contar con la Ficha APROS, que se obtiene presentando fotocopias del DNI de todas las personas que integran el grupo familiar.

La ficha puede tramitarse en el Anexo Municipal, ubicado en calle La Argentina, o en la delegación más cercana al domicilio.