Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 16, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 16, 2025

Tunuyán: Hoy llega la Garrafa Social al distrito Los Árboles

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Durante la temporada invernal, el operativo llega a cada barrio y distrito.

Este jueves 14 de agosto a las 11:00 horas la Garrafa Social estará en Los Árboles – Delegación Municipal.

¿Qué se necesita para acceder?

Para retirar una garrafa social, los interesados deben contar con la Ficha APROS, que se obtiene presentando fotocopias del DNI de todas las personas que integran el grupo familiar.

La ficha puede tramitarse en el Anexo Municipal, ubicado en calle La Argentina, o en la delegación más cercana al domicilio.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Docente sospechosa de difundir material de abuso sexual infantil: qué pasa en las escuelas donde trabajaba y qué dicen algunos padres

El joven que golpeó a su novia en Tunuyán, va a seguir detenido: su defensa aseguró que sufre todo tipo de violencia dentro del penal

Manejaba totalmente alcoholizado y la policía lo detuvo en San Carlos

Un violento choque y el incendio de uno de los vehículos deja a toda una familia herida

Dos abuelos resultaron lesionados tras un accidente en San Carlos

Un bebé de un año se tragó un tornillo y se encuentra internado en el hospital Scaravelli

La terminal de ómnibus de Tunuyán estará cerrada por obras 

Cuatro cazadores fueron detenidos en Tupungato: habían matado con perros dos libres

Alerta por viento zonda para hoy y mañana en áreas de Valle de Uco y otras zonas de Mendoza

Una mujer fue asaltada en Tunuyán, la atacaron con un cuchillo y le robaron las pertenencias

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO