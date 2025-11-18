Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 22, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 22, 2025

logo el cuco digital

Tunuyán impulsa la prevención con campañas sobre cáncer y diabetes

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Esta fecha busca difundir información sobre una condición crónica que ha triplicado sus casos a nivel mundial en las últimas tres décadas, enfatizando los riesgos y la elementalidad del diagnóstico temprano.

Con un compromiso sostenido en la salud pública, la Municipalidad de Tunuyán a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Salud, está realizando campañas de concientización y prevención durante los meses de octubre y noviembre. Estas iniciativas abarcan temas cruciales como el cáncer de mama, la diabetes y el cáncer de próstata, buscando acercar información vital y servicios a toda la comunidad. El objetivo central es promover la detección temprana y fomentar hábitos saludables entre los vecinos.

Bajo el lema «¡No esperes, actúa hoy!», octubre se dedicó intensamente a la concientización sobre el cáncer de mama, en el marco de su Mes Internacional. Se realizó una caminata por las calles céntricas de la localidad, que contó con la entusiasta participación de estudiantes de 6° y 7° grado de la Escuela Adventista, guiados por dos grandes banderas rosadas. La actividad, organizada por la Dirección de Desarrollo Humano y Salud, distribuyó globos y folletos informativos, recalcando la importancia de la autoexploración y los controles periódicos.

En el mes de noviembre, la atención se centró en el Día Mundial de la Diabetes, conmemorado cada 14 de noviembre en honor a Sir Frederick Banting, descubridor de la insulina. La jornada municipal incluyó un recorrido por locales comerciales de Vista Flores, donde se realizaron tomas de glucemias en ayunas y postprandiales, detectando altos niveles de azúcar en algunos casos y recomendándole acciones nutricionales específicas.

Paralelamente, noviembre también es el Mes Azul, una campaña mundial de concienciación sobre el cáncer de próstata y la salud masculina en general. Esta iniciativa promueve la realización de exámenes médicos para la detección precoz de esta enfermedad, que afecta a 1 de cada 8 hombres y que, diagnosticada a tiempo, tiene altas tasas de curación. La Municipalidad se sumó a este esfuerzo global, educando a los hombres sobre la importancia de los controles periódicos y derribando mitos en torno a la salud masculina.

Fuente: Municipalidad de Tunuyán 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Suspenden las clases por la muerte de un alumno en una escuela secundaria de La Consulta

Tragedia en Tupungato: dos jóvenes murieron esta madrugada en un accidente de tránsito

Lo golpearon salvajemente y está en estado crítico: ocurrió a la salida de un boliche en Tunuyán

Tomás y Estefanía recibirán  sepultura esta tarde y los familiares piden colaboración para cubrir los gastos del sepelio 

Dos detenidos, imputados por homicidio simple, por la feroz golpiza que dejó a un hombre en terapia intensiva

Personal de Comisaría 15 le salvó la vida a una mujer que intentaba quitarse la vida en Tunuyán

VIRGINIA MILAGROS GOMEZ CORONEL es la nueva REINA DE LA VENDIMIA DE SAN CARLOS

Esta es la identidad de los jóvenes que sufrieron un accidente fatal en Tupungato

El hombre que fue golpeado a la salida de un boliche en Tunuyán evoluciona favorablemente

El empresario Juan Roth evoluciona favorablemente tras su accidente: “se encuentra con muy buen ánimo”

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO