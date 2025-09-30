Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 2, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 2, 2025

logo el cuco digital

Tunuyán inauguró el Jardín Maternal Cerecitas, una obra que fue “abandonada” por la Nación

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

La institución cuenta con una matrícula de más de 100 niños que van desde los 45 días de vida hasta los 3 años.

En el corazón del barrio Urquiza del departamento de Tunuyán y con una de las matrículas más grandes, el Jardín Maternal “Cerecitas”, ya cuenta con su nuevo edificio, el cual quedó formalmente inaugurado tras un multitudinario acto  en la jornada de ayer lunes.

La obra del edificio se había comenzado a realizar en el año 2022 y en el año 2023 con la llegada a la presidencia de Javier Milei, se ordenó el abandono total de la obra, quedando paralizada.

Por esta situación luego de mucha gestión administrativa, el municipio de Tunuyán, se hizo cargo de la obra y luego de varios meses de arduos trabajos, finalmente se logró finalizar la obra que fue inaugurada en la jornada de ayer martes.

Este jardín fue inaugurado gracias al esfuerzo de todos los vecinos de Tunuyán,  les quiero agradecer a todos por el esfuerzo que realizaron y también a todo el equipo de trabajo del municipio que pusieron lo mejor que tienen para poder dejar el lugar listo para cortar la cinta”, dijo Emir Andraos.

Además agregó: “es muy difícil trabajar en la gestión pública y tener un presidente que no nos habla, estamos en un país que no arranca, pero pese a todo eso en Tunuyán si tenemos un Estado presente y acompañamos a todos los vecinos todos los días”.

El Jardín Cerecitas, cuenta con una matrícula que supera los 100 alumnos y recibe a pequeños desde los 45 días.

Con esta inauguración el departamento de Tunuyán, ya cuenta con 13 jardines maternales que están funcionando a lo largo y ancho de todo el departamento.

jardín cerecitas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de Valle de Uco está siendo investigado por estafas millonarias y asociación ilícita

Robo millonario a un supermercado en La Consulta: ocurrió en la madrugada de este miércoles

Allanamientos con más de 60 efectivos en zonas “calientes” de Tunuyán: se busca a delincuentes y armas

Tupungato: dormía la siesta y los delincuentes ingresaron a robar

Caso José Luis Núñez: declaró el médico forense y aseguró que la muerte  era irreversible producto de los golpes que tenía en el cuerpo

Mientras daba clases el viento le tiró un árbol sobre la camioneta: la angustia de un docente de Cordón del Plata

Se ausentó de su casa por cuatro días y al volver le habían robado dos televisores

El Hospital Scaravelli le dio la bienvenida a un nuevo cardiólogo que se suma a los servicios que brinda el nosocomio

Tupungato: la policía recuperó un auto que había sido robado en el 2018

Accidente en La Consulta: un giro en contramano provocó el impacto entre dos motos

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO