Tunuyán inauguró el Jardín Maternal Cerecitas, una obra que fue “abandonada” por la Nación

La institución cuenta con una matrícula de más de 100 niños que van desde los 45 días de vida hasta los 3 años.

En el corazón del barrio Urquiza del departamento de Tunuyán y con una de las matrículas más grandes, el Jardín Maternal “Cerecitas”, ya cuenta con su nuevo edificio, el cual quedó formalmente inaugurado tras un multitudinario acto en la jornada de ayer lunes.

La obra del edificio se había comenzado a realizar en el año 2022 y en el año 2023 con la llegada a la presidencia de Javier Milei, se ordenó el abandono total de la obra, quedando paralizada.

Por esta situación luego de mucha gestión administrativa, el municipio de Tunuyán, se hizo cargo de la obra y luego de varios meses de arduos trabajos, finalmente se logró finalizar la obra que fue inaugurada en la jornada de ayer martes.

“Este jardín fue inaugurado gracias al esfuerzo de todos los vecinos de Tunuyán, les quiero agradecer a todos por el esfuerzo que realizaron y también a todo el equipo de trabajo del municipio que pusieron lo mejor que tienen para poder dejar el lugar listo para cortar la cinta”, dijo Emir Andraos.

Además agregó: “es muy difícil trabajar en la gestión pública y tener un presidente que no nos habla, estamos en un país que no arranca, pero pese a todo eso en Tunuyán si tenemos un Estado presente y acompañamos a todos los vecinos todos los días”.

El Jardín Cerecitas, cuenta con una matrícula que supera los 100 alumnos y recibe a pequeños desde los 45 días.

Con esta inauguración el departamento de Tunuyán, ya cuenta con 13 jardines maternales que están funcionando a lo largo y ancho de todo el departamento.