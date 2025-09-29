Tunuyán inauguró una nueva ciclovía en el distrito El Algarrobo

El Intendente Emir Andraos encabezó el acto inaugural junto a miembros del gabinete municipal, del Honorable Concejo Deliberante, de la delegación distrital y vecinos de la localidad.

La nueva ciclovía une el barrio Copacabana con la Escuela Ana María Steindl, en el distrito de El Algarrobo. Esta obra representa un avance en infraestructura y seguridad vial para los vecinos, especialmente para los niños y jóvenes que a diario transitan hacia la escuela.

Además, la obra incluyó el mejoramiento integral y la densificación del alumbrado público, con la instalación de nuevas luminarias en todo el sector. Reforzando, de este modo, la iluminación y garantizando mayor seguridad ciudadana.

Esta intervención se suma a otros dos tramos ya realizados en el distrito, que conectan la escuela con el CIC, el Club y la Plaza. En total, los tres tramos completan más de 2.500 metros de ciclovía, siendo un circuito seguro que une los puntos más concurridos del lugar.

Fuente: Prensa Tunuyán