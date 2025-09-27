Tunuyán inauguró una red de gas natural en el Loteo Stocco: más de 20 familias fueron beneficiadas

Además de la red de gas, el Loteo Stocco ha sido escenario de otras mejoras en los últimos años, como la pavimentación de calles y el recambio de luminarias por tecnología LED.

Tunuyán inauguró una nueva red de gas natural, esta vez en el Loteo Stocco. Una obra que beneficiará directamente a 25 familias residentes en las calles Democracia, Larralde, Santa Cruz y Stocco. La intervención fue realizada en el marco del Plan de Colaboración Municipal, que impulsa obras de infraestructura junto a vecinos del departamento.

El Intendente Emir Andraos, agradeció a los vecinos por coordinar y gestionar en conjunto con la comuna este proyecto. “Ya hemos cambiado la vida de 1200 familias en el departamento, porque la verdad que tener este servicio es un cambio radical en la vida cotidiana». Cómo así también remarcó los beneficios de este servicio, considerando que «lo eléctrico es prohibitivo, el gas licuado no es la misma calidad, la leña no es sustentable ni fácil de conseguir. El gas natural es un recurso necesario y más en zonas frías como nuestro Tunuyán.»

También enfatizó en el esfuerzo de la gestión municipal en realizar obras públicas en el contexto actual: «Si hay un valor importante de esta gestión es que cada cosa que empezamos la estamos terminando. Y no es fácil, porque este año el departamento tuvo que destinar presupuesto de las arcas municipales para hacernos cargo de algo que el Gobierno Nacional no continuó». Y finalizó con un contundente mensaje: «Nosotros necesitamos defender lo nuestro”.

Por su parte, Sergio Nichipourux, vecino del barrio también dirigió unas palabras: “Cuando empezamos a reunirnos con los vecinos hace dos años atrás, estas calles eran de tierra, no teníamos asfalto, luminarias led, ni el gas natural que hoy estamos inaugurando. Ha sido un trabajo en conjunto para lograr este sueño que felizmente vemos concretado”.

Además de la red de gas, el Loteo Stocco ha sido escenario de otras mejoras en los últimos años, como la pavimentación de calles y el recambio de luminarias por tecnología LED. Estas obras han sido ejecutadas en conjunto con los vecinos, fortaleciendo el trabajo colaborativo entre comunidad y municipio.

Desde la Secretaría de Infraestructura se destacó que este tipo de intervenciones como redes de agua, cloacas y cunetas forman parte de una política sostenida que busca garantizar el acceso a servicios esenciales en cada barrio.

Fuente: Prensa Tunuyán