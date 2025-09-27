Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 29, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 29, 2025

logo el cuco digital

Tunuyán inauguró una red de gas natural en el Loteo Stocco: más de 20 familias fueron beneficiadas

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Además de la red de gas, el Loteo Stocco ha sido escenario de otras mejoras en los últimos años, como la pavimentación de calles y el recambio de luminarias por tecnología LED.

Tunuyán inauguró una nueva red de gas natural, esta vez en el Loteo Stocco. Una obra que beneficiará directamente a 25 familias residentes en las calles Democracia, Larralde, Santa Cruz y Stocco. La intervención fue realizada en el marco del Plan de Colaboración Municipal, que impulsa obras de infraestructura junto a vecinos del departamento.

El Intendente Emir Andraos, agradeció a los vecinos por coordinar y gestionar en conjunto con la comuna este proyecto. “Ya hemos cambiado la vida de 1200 familias en el departamento, porque la verdad que tener este servicio es un cambio radical en la vida cotidiana». Cómo así también remarcó los beneficios de este servicio, considerando que «lo eléctrico es prohibitivo, el gas licuado no es la misma calidad, la leña no es sustentable ni fácil de conseguir. El gas natural es un recurso necesario y más en zonas frías como nuestro Tunuyán.»

También enfatizó en el esfuerzo de la gestión municipal en realizar obras públicas en el contexto actual: «Si hay un valor importante de esta gestión es que cada cosa que empezamos la estamos terminando. Y no es fácil, porque este año el departamento tuvo que destinar presupuesto de las arcas municipales para hacernos cargo de algo que el Gobierno Nacional no continuó». Y finalizó con un contundente mensaje: «Nosotros necesitamos defender lo nuestro”.

Por su parte, Sergio Nichipourux, vecino del barrio también dirigió unas palabras: “Cuando empezamos a reunirnos con los vecinos hace dos años atrás, estas calles eran de tierra, no teníamos asfalto, luminarias led, ni el gas natural que hoy estamos inaugurando. Ha sido un trabajo en conjunto para lograr este sueño que felizmente vemos concretado”.

Además de la red de gas, el Loteo Stocco ha sido escenario de otras mejoras en los últimos años, como la pavimentación de calles y el recambio de luminarias por tecnología LED. Estas obras han sido ejecutadas en conjunto con los vecinos, fortaleciendo el trabajo colaborativo entre comunidad y municipio.

Desde la Secretaría de Infraestructura se destacó que este tipo de intervenciones como redes de agua, cloacas y cunetas forman parte de una política sostenida que busca garantizar el acceso a servicios esenciales en cada barrio.

Fuente: Prensa Tunuyán 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Un hombre de Valle de Uco está siendo investigado por estafas millonarias y asociación ilícita

Buscan a una joven brasileña que desapareció en Pareditas: la Fiscalía pide colaboración

A punta de pistola asaltaron a un hombre en la terminal de ómnibus de La Consulta

Tupungato: robó unas cervezas, se escondió en una cuneta y fue detenido 

Hoy se cumple un año del fallecimiento de Amir : el joven que sufrió una caída en las dunas del Nihuil

Mientras daba clases el viento le tiró un árbol sobre la camioneta: la angustia de un docente de Cordón del Plata

Viernes 26 de septiembre: se suspenden las clases presenciales en Valle de Uco

Accidente en La Consulta: un giro en contramano provocó el impacto entre dos motos

Un “gato moro” fue avistado en Valle de Uco y es una gran noticia para la fauna autóctona

Tunuyán celebrará el cierre de la Semana Estudiantil con farándula y coronación de embajadores

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO