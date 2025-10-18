Tunuyán invita a disfrutar hoy de su Feria de Artesanos por el Día de la Madre

Hasta las 20:00 horas.

Este sábado 18 de octubre, de 16:00 a 20:00 horas, la Plaza Departamental de Tunuyán se convertirá en el corazón de una celebración especial: la Feria de Artesanos edición especial Día de la Madre. El evento invita a vecinos y visitantes a encontrar el regalo perfecto entre las creaciones únicas de artesanos locales, que ofrecerán desde textiles coloridos hasta piezas decorativas hechas a mano.

Además de recorrer los puestos, quienes se acerquen podrán disfrutar de sorteos, música en vivo y muchas sorpresas pensadas para homenajear a las madres en su día.