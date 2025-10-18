Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 18, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

octubre 18, 2025

logo el cuco digital

Tunuyán invita a disfrutar hoy de su Feria de Artesanos por el Día de la Madre

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Hasta las 20:00 horas.

Este sábado 18 de octubre, de 16:00 a 20:00 horas, la Plaza Departamental de Tunuyán se convertirá en el corazón de una celebración especial: la Feria de Artesanos edición especial Día de la Madre. El evento invita a vecinos y visitantes a encontrar el regalo perfecto entre las creaciones únicas de artesanos locales, que ofrecerán desde textiles coloridos hasta piezas decorativas hechas a mano.

 Además de recorrer los puestos, quienes se acerquen podrán disfrutar de sorteos, música en vivo y muchas sorpresas pensadas para homenajear a las madres en su día.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Una mujer de 30 años perdió la vida tras un accidente durante la madrugada en Tupungato

Dolor en las redes: familiares y amigos despiden a Macarena Manrique

Investigación sin precedentes por narcotráfico en Valle de Uco: las mujeres “mula” llevaban más de un kilo de cocaína encapsulada

Tristeza en San Carlos por el fallecimiento de Graciela Tuliz, trabajadora histórica del Área Sanitaria departamental

Brasil podría comprar ajo más barato a China y la producción de Mendoza perdería su mercado principal

San Carlos: 19 aprehendidos y más de 500 personas identificadas

Una mujer de La Consulta encontró un drone en el techo de su casa: ¿Espían a los vecinos?

La policía realiza allanamientos y un fuerte despliegue policial en el Asentamiento Rodrigo, en Tunuyán

Importantes recomendaciones ante la posible llegada del Zonda al llano

“Un paseo del lago, sin lago” dura crítica de Verónica Diez a la gestión municipal

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO