Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 8, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 8, 2025

logo el cuco digital

Tunuyán invita a participar del Desfile Cívico-Militar por su 145° aniversario

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El desfile se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del año, con un despliegue que convoca a miles de vecinos y visitantes. Cada edición se transforma en una verdadera muestra de identidad local, historia y futuro compartido, reflejando el esfuerzo colectivo y la diversidad social y cultural del departamento.

La Municipalidad de Tunuyán invita a instituciones educativas, organizaciones culturales, academias de danza, clubes deportivos y fuerzas vivas del departamento a sumarse al tradicional Desfile Cívico-Militar, que se realizará en el marco del 145° Aniversario de Tunuyán.

Las instituciones interesadas en participar podrán inscribirse del 4 al 14 de noviembre a través del formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/3JEG9sPhzbCUnpus6 o comunicándose al teléfono 2622-632809.

La celebración se llevará a cabo en el centro del departamento el lunes 24 de noviembre, donde las calles de Tunuyán volverá a convertirse en el gran escenario. La jornada comenzará con el Acto Protocolar, para luego dar inicio al desfile que reunirá a escuelas, fuerzas de seguridad, agrupaciones gauchas, academias artísticas y delegaciones institucionales.

Fuente: Municipalidad de Tunuyán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Rápido y furioso: persecución policial por las calles de Tupungato al mejor estilo de Hollywood

Una mujer fue asaltada mientras esperaba el colectivo en Tupungato: le sacaron casi medio millón de pesos

Un padre y su hija de 14 años están graves por botulismo: sería por una conserva 

El padre y su hija con botulismo luchan por su vida y el personal de terapia intensiva trabaja para mantenerlos estables

Una riña se produjo en Tunuyán por no pagar el alquiler: hay dos heridos por arma blanca

Destino San Javier y Amar Azul llegan a San Carlos para la Fiesta de la Tradición 2025

Se acerca el juicio de Oscar Sáez, acusado de un doble asesinato que conmovió a Tunuyán

Se modificó la Ley de Tránsito en Mendoza ¿Cuáles son los principales cambios?

La Oficina de Empleo de Tunuyán lanzó un canal de WhatsApp para acceder a ofertas laborales

Abren autos y roban carteras en Tunuyán: tres mujeres fueron víctimas en los últimos días

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO