Tunuyán invita a participar del Desfile Cívico-Militar por su 145° aniversario

El desfile se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del año, con un despliegue que convoca a miles de vecinos y visitantes. Cada edición se transforma en una verdadera muestra de identidad local, historia y futuro compartido, reflejando el esfuerzo colectivo y la diversidad social y cultural del departamento.

La Municipalidad de Tunuyán invita a instituciones educativas, organizaciones culturales, academias de danza, clubes deportivos y fuerzas vivas del departamento a sumarse al tradicional Desfile Cívico-Militar, que se realizará en el marco del 145° Aniversario de Tunuyán.

Las instituciones interesadas en participar podrán inscribirse del 4 al 14 de noviembre a través del formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/3JEG9sPhzbCUnpus6 o comunicándose al teléfono 2622-632809.

La celebración se llevará a cabo en el centro del departamento el lunes 24 de noviembre, donde las calles de Tunuyán volverá a convertirse en el gran escenario. La jornada comenzará con el Acto Protocolar, para luego dar inicio al desfile que reunirá a escuelas, fuerzas de seguridad, agrupaciones gauchas, academias artísticas y delegaciones institucionales.

Fuente: Municipalidad de Tunuyán