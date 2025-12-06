Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 6, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 6, 2025

logo el cuco digital

Tunuyán: la Casa de la Mujer cerró un gran año de capacitación y desarrollo

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Se realizó la entrega de certificados.

La Casa de la Mujer, reunió a equipos de profesionales, talleristas, alumnas y sus familias en un acto que marca la finalización de un periodo de aprendizaje y crecimiento. Con alegría, se celebró la culminación de un proceso de desarrollo personal y colectivo.

Durante la ceremonia, diversas voces compartieron el profundo impacto de este espacio municipal de contención y empoderamiento. Aquilina Garabito, profesora de los talleres, relató las experiencias vividas desde su rol, destacando la dedicación y el esfuerzo de las participantes. Gabriela Dohem, en representación de las alumnas, expresó el valor de la capacitación y el acompañamiento recibido.

Gabriela Graneros, Directora de Derechos Humanos, cerró las intervenciones, subrayando el compromiso del municipio con el desarrollo integral de las mujeres y su rol protagonista en la comunidad. Sus palabras resonaron con la idea de que «la mujer que se levanta más fuerte después de la caída impacta a su familia, a su entorno, a su comunidad». Se enfatizó que este proceso es un camino hacia una versión «más valiente, más consciente y más poderosa de cada una de nosotras».

La entrega de certificados fue el momento central de la jornada, donde cada tallerista recibió el reconocimiento por su esfuerzo y dedicación, de manos de las autoridades y profesoras. Un emotivo video proyectó los momentos más significativos del año, con fotos que grafican la evolución de las participantes. Finalmente, Andrea Vea, Coordinadora de la Casa de la Mujer, compartió una reflexión sobre lo construido y agradeció la participación de todos los presentes, deseando felices fiestas y un próspero próximo año.

Fuente: prensa Tunuyán

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Sube la RTO a partir del 1 de enero: cuánto habrá que pagar por la revisión de los vehículos

Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

Fuerte temblor en Mendoza: 5 de magnitud ¿Dónde fue el epicentro?

Robaron el Átomo de Ugarteche y se llevaron dos carritos repletos de carne

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO