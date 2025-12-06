Tunuyán: la Casa de la Mujer cerró un gran año de capacitación y desarrollo

Se realizó la entrega de certificados.

La Casa de la Mujer, reunió a equipos de profesionales, talleristas, alumnas y sus familias en un acto que marca la finalización de un periodo de aprendizaje y crecimiento. Con alegría, se celebró la culminación de un proceso de desarrollo personal y colectivo.

Durante la ceremonia, diversas voces compartieron el profundo impacto de este espacio municipal de contención y empoderamiento. Aquilina Garabito, profesora de los talleres, relató las experiencias vividas desde su rol, destacando la dedicación y el esfuerzo de las participantes. Gabriela Dohem, en representación de las alumnas, expresó el valor de la capacitación y el acompañamiento recibido.

Gabriela Graneros, Directora de Derechos Humanos, cerró las intervenciones, subrayando el compromiso del municipio con el desarrollo integral de las mujeres y su rol protagonista en la comunidad. Sus palabras resonaron con la idea de que «la mujer que se levanta más fuerte después de la caída impacta a su familia, a su entorno, a su comunidad». Se enfatizó que este proceso es un camino hacia una versión «más valiente, más consciente y más poderosa de cada una de nosotras».

La entrega de certificados fue el momento central de la jornada, donde cada tallerista recibió el reconocimiento por su esfuerzo y dedicación, de manos de las autoridades y profesoras. Un emotivo video proyectó los momentos más significativos del año, con fotos que grafican la evolución de las participantes. Finalmente, Andrea Vea, Coordinadora de la Casa de la Mujer, compartió una reflexión sobre lo construido y agradeció la participación de todos los presentes, deseando felices fiestas y un próspero próximo año.

Fuente: prensa Tunuyán