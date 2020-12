Tunuyán: la directora de la Escuela Zara de Guiard tuvo una leve mejoría y su familia pidió que sigan rezando

Hace un mes que se encuentra internada en el Scaravelli.

Nancy Armijo tiene 52 años y es directora de la Escuela Zara de Guiard del departamento de Tunuyán. Lamentablemente, la docente se contagió de Covid-19 y ya hace un mes que se encuentra internada peleando por su salud.

Actualmente, está alojada en el Hospital Scaravelli de Tunuyán en la sala de cuidados intensivos y aunque su situación es delicada, esta semana presentó una leve mejoría.

Su hija, Lucila contó a este medio que “está estable y con pequeñas mejorías. Los médicos están del Hospital están haciendo todo por ella y eso nos deja más tranquilos”.

Por otro lado, la joven comentó que no es una situación fácil la que están atravesando como familia, de hecho recién ayer su papá pudo ingresar a ver a su mamá “después de un mes en internación y una semana en terapia”.

También, Lucila pidió a las personas que tomen conciencia que se cuiden, “a veces veo a la gente en el centro y no entiendo como hacen de cuenta que el virus desapareció. Los cuidados necesarios, no extremos. Porque los jóvenes no sufrimos pero si los bebés y la gente grande o con enfermedades de base como mi mamá. Es sólo un poco de empatía, si no te vas a cuidar por vos, hacelo por el otro, porque es muy triste y desesperante ver el desastre que hace este virus.

Por último, la joven concluyó la nota pidiendo que por favor continúen rezando por su madre y pidiendo por su salud.