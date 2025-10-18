Tunuyán: la policía recuperó bicicletas, electrodomésticos y secuestró marihuana y armas tras varios allanamientos

Por dichas maniobras hay tres personas detenidas.

Durante la mañana de ayer viernes, personal policial de Investigaciones de Tunuyán y con el apoyo del personal de Comisaría 15, Cuerpos Especiales y el personal de Vehículos Aéreos No Tripulados, realizaron un total de 15 allanamientos en el interior del Asentamiento Rodrigo, una de las zonas más conflictivas de Tunuyán.

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de dos bicicletas, una heladera tipo cava, un teléfono celular, una réplica de arma de fuego calibre 9 mm, un revólver calibre 32, una pistola calibre 22, una caja con 46 proyectiles calibre 32, tres plantas de marihuana y un envoltorio con sustancia vegetal.

Como resultado de estas medidas, tres personas quedaron a disposición de la justicia, además estas personas en cuestión presentan medidas pendientes. También un hombre, quedó en calidad de aprehendido por tenencia ilegal de armas de fuego.

“Las medidas judiciales arrojaron resultados positivos en cuanto a los expedientes que está trabajando el Ministerio Público Fiscal. Estas medidas responden a expedientes que tienen que ver con robos contra la propiedad que tuvieron lugar entre los meses de julio, agosto y septiembre acá en el departamento“, explicó Sergio Barbagallo , Jefe de Investigaciones en Tunuyán en comunicación con El Cuco Digital.

Además agregó: “estos procedimientos responden directamente a las medidas de seguridad que pide el Ministerio de Seguridad, se desplegó un importante número de policías, en este caso fueron cerca de 80 efectivos los que trabajaron de forma conjunta, debido a que estábamos en una zona muy conflictiva”.

“Los allanamientos van a ser cada vez más frecuentes no solo acá sino que en toda la provincia, nuestro personal trabaja todos los días en diferentes hechos que han sucedido y una vez que nos dan luz verde hacemos los procedimientos”, concluyó, Barbagallo.

Por su parte, el fiscal Pablo Fosaroli , quien interviene en la causa, explicó a El Cuco Digital que las medidas se enmarcan en investigaciones por ilícitos contra la propiedad ocurridos en los últimos meses, en distintos puntos del departamento

“Se han realizado diversas medidas judiciales de allanamiento en virtud de delitos cometidos entre julio y septiembre, relacionados con distintos modus operandi, en los cuales los autores cometían ilícitos contra viviendas o transeúntes y luego procedían al ocultamiento, desguace y comercialización de los bienes en el asentamiento Rodrigo y domicilios cercanos”, precisó”, concluyó el fiscal de turno Fosaroli.