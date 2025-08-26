Facebook X-twitter Youtube Instagram

logo el cuco digital
logo el cuco digital

Tunuyán: la única Escuela Municipal de Idiomas del país ya tiene sus primeros egresados ¡Felicitaciones!

La primera cohorte de la Escuela Municipal de Idiomas celebró su acto de colación en el Auditorio Municipal. Estuvieron presentes miembros del gabinete municipal, autoridades de la Universidad Champagnat, graduados y familias, que con emoción acompañaron el logro de los 71 estudiantes que recibieron sus diplomas tras completar su formación en inglés, portugués y francés.

“Cuando en un lugar hay tantos agradecimientos es porque el proyecto está funcionando. Hoy celebramos a los primeros egresados de nuestra escuela de idiomas que sin dudas son históricos”, expresó el intendente Emir. También destacó el recorrido realizado para llegar a este resultado, agradeciendo a todas las personas involucradas en la decisión de crearla. “Desde la muni venimos a dar oportunidades para ayudarlos a crecer, a formarse, a cumplir sueños”, agregó.

Durante la ceremonia, se entregaron 54 diplomas en inglés, 12 en portugués y 5 en francés. La formación estuvo orientada a la oralidad, la escucha activa y la simulación de situaciones reales, con el objetivo de fortalecer la inserción laboral y ampliar horizontes profesionales. La iniciativa es gratuita y abierta a toda la comunidad, y responde a múltiples motivaciones de los estudiantes.

La Escuela Municipal de Idiomas celebró a sus primeros egresados

Andrea Rodríguez, directora de Educación, destacó el valor institucional del proyecto: “Agradezco a esta gestión, que nos ha enseñado que la política, implementada correctamente, puede dar oportunidades a muchas personas. La palabra “política” que muchos no quieren escuchar, bien utilizada genera grandes cosas, como este claro ejemplo que es nuestra Escuela Municipal”. También felicitó a los egresados, reconociendo que cada uno llegó con intenciones distintas: mejorar sus condiciones laborales, conseguir un trabajo, viajar, aprender un idioma o asumir el desafío postergado de estudiar algo nuevo. “Quizás muchos iniciaron el trayecto educativo, pero hoy no están todos aquí. Solo quienes con compromiso y responsabilidad fueron detrás de sus sueños, dispuestos a trabajar, lo han alcanzado”, concluyó.

La Escuela Municipal de Idiomas representa una apuesta por la educación pública de calidad. Este primer egreso marca un hito en la formación local, con impacto directo en el turismo, el comercio y otros sectores que requieren habilidades comunicativas en lenguas extranjeras. A través de ello, el municipio reafirma su compromiso con proyectos educativos que promuevan el crecimiento regional.

Fuente: prensa Tunuyán 

La Escuela Municipal de Idiomas celebró a sus primeros egresados

 

