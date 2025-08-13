Tunuyán lanzó el segundo ciclo 2025 de “Mujeres al Volante” con talleres gratuitos en todos los distritos

La Municipalidad de Tunuyán comenzó este martes 12 de agosto con el segundo ciclo 2025 del programa “Mujeres al Volante”, una iniciativa que promueve la autonomía y la seguridad vial de las mujeres a través de capacitaciones teóricas y prácticas gratuitas.
El objetivo es acercar la formación a todos los distritos del departamento, con clases presenciales que combinan conocimientos técnicos, prácticas de manejo y nociones de seguridad vial.
Cronograma de talleres
Martes 12/08 – Vista Flores
Predio Santa Rita
Grupo 1: 08:00 a 10:00 hs.
Grupo 2: 10:00 a 12:00 hs.
Miércoles 13/08 – Villa Seca y Los Sauces
CIC Villa Seca – 08:00 a 10:00 hs.
Miércoles 13/08 – El Algarrobo
CIC El Algarrobo – 10:30 a 12:30 hs.
Jueves 14/08 – Tunuyán Centro
CIC Tyan
Grupo 1: 08:00 a 10:00 hs.
Grupo 2: 10:00 a 12:00 hs.
Viernes 15/08 – Colonia Las Rosas y Las Pintadas
Centro Cultural Colonia Las Rosas – 08:00 a 10:00 hs.
Viernes 15/08 – Manzano Histórico y Los Árboles
Delegación Los Árboles – 10:30 a 12:30 hs.
Sábado 16/08 – Tunuyán Centro
CIC Tyan
Grupo 1: 08:00 a 10:00 hs.
Grupo 2: 10:00 a 12:00 hs.
Un programa que crece cada año
Desde su creación en 2018, Mujeres al Volante ha capacitado a miles de vecinas de Tunuyán y de otras localidades, convirtiéndose en una política pública reconocida por su impacto social. La propuesta busca brindar herramientas para que más mujeres puedan conducir con seguridad y de manera independiente.