octubre 12, 2025

logo el cuco digital
logo el cuco digital

Tunuyán llevó a cabo la charla “Los jóvenes y las apuestas en línea. Prevención y cuidados desde la Educación Digital Integral”

Se realizó en el Centro de Congresos y Exposiciones y estuvo destinada a padres, docentes, estudiantes y público en general. La propuesta fue organizada por la Universidad Champagnat, la Municipalidad de Tunuyán y la Universidad FASTA, con el objetivo de brindar herramientas para afrontar los desafíos del mundo digital vinculados a las apuestas.

Durante la exposición, los especialistas Ing. María Fernanda González, Lic. Leonardo J. Simón y Lic. María Paula Vega analizaron los factores psicológicos, sociales, tecnológicos y culturales que influyen en estas prácticas. “Hoy nos convoca la Municipalidad para abordar temas de suma relevancia, porque en la era virtual nos preocupa que los adolescentes se encuentren inmersos en la ludopatía, afectando el ámbito social y económico. Es por ello que aprovechamos el espacio para saber cómo actuar y prevenir las conductas”, señaló la licenciada e investigadora disertante.

El encuentro se desarrolló en un formato participativo, en el que los asistentes compartieron inquietudes y experiencias, lo que permitió visibilizar la preocupación frente al avance de las apuestas en línea entre adolescentes.

La jornada dejó en claro la necesidad de continuar generando espacios de formación y diálogo conjunto entre instituciones educativas, familias y organismos estatales. De esta manera se busca promover hábitos digitales responsables y acompañar a los jóvenes en el uso consciente de las nuevas tecnologías.

Fuente: Prensa Tunuyán

