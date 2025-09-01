Tunuyán llevó adelante un fuerte operativo con todo el personal para asistir a personas por el temporal

Se trabajó en varios barrios del departamento y se asistió a unas 400 familias.

Durante la mañana del domingo, el propio intendente de Tunuyán, Emir Andraos, encabezó, junto Rodrigo López y todo el equipo de trabajo, una recorrida por las zonas más afectadas por el temporal de lluvia que azotó el departamento.

Los trabajos de todo el equipo, se coordinaron previamente, debido a los pronósticos que se habían anticipado y trabajaron desde el viernes a la noche y hasta las últimas horas del domingo, asistiendo con nylon, colchones, ropa de abrigo y alimentos a los más afectados.

Si bien trabajaron todas las áreas de forma conjunta, las direcciones de Desarrollo Social, Defensa Civil, Servicios Públicos y Preventores estuvieron con turnos de 24 horas.

Los trabajos más importantes se desarrollaron en 7 barrios que fueron los más afectados, varias calles anegadas y realizando tareas de desagüe y apertura de nuevos caminos que se implementaron para que las personas que quedaron aisladas puedan transitar. Desde el viernes al domingo se asistieron a más de 400 familias.