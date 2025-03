Tunuyán: los comerciantes trabajan con miedo y en alerta por la inseguridad

“Muchas veces atendemos mal a los clientes por estar atentos a que no te roben nada de la vidriera”, dijo un comerciante.

A raíz de hurtos cometidos en el último tiempo en varios comercios del centro del departamento de Tunuyán, desde El Cuco Digital, dialogamos con los propios comerciantes acerca de la situación que están viviendo.

“Trabajamos con miedo y en alerta permanente, es horrible porque no sabes si la persona que entra te viene a robar o no. Yo he sido víctima de robos, gracias a días no me hicieron nada a mí, pero te da bronca que te roben”, aseguró una comerciante.

“Los hechos que han pasado son preocupantes, a mí me pasa que cuando hay mucha gente terminó atendiendo mal a la persona, porque estoy más pendiente de que no me saquen nada de la vidriera”.

“La policía pasa y sé que está permanente, pero bueno, a veces llegan y entran varios al local y uno que trabaja solo es complicado y te terminan robando igual, lamentablemente pasa así”, aseguró otro comerciante.

Respecto a la inseguridad, otra comerciante dijo: “estamos con miedo, cerramos en la noche, tarde y lo hacemos con miedo, temor a que te pase algo, no estamos para nada tranquilos con esta situación que vivimos”.

“La policía está siempre y la vemos y estamos muy agradecidos, pero lamentablemente cada vez somos más personas en el pueblo y la policía no puede cubrir en todos lados y eso lo entendemos”, concluyó la comerciante.

