Tunuyán: manejaba alcoholizado y chocó contra un árbol 

El hombre fue trasladado al hospital Scaravelli debido a los politraumatismos que presentaba.

Minutos antes de las 17.30 de este martes, un llamado al 911, alertó a las autoridades por un accidente donde una camioneta Ecosport había chocado contra un árbol.

Cuando el personal policial arribó al lugar, solicitó el Servicio Coordinado de Emergencias, que trasladó al conductor de 48 años al hospital Scaravelli, donde fue diagnosticado con politraumatismos varios.

Ya en el nosocomio, el conductor del rodado fue sometido a un examen de sangre donde el resultado fue positivo para 1,79 gramos de alcohol en sangre, por lo que se le abrió un proceso contravencional en su contra.

Respecto al accidente, según lo informado por las autoridades, el conductor, de 48 años, se trasladaba por calle Calderón hacia el Norte y en un momento dado perdió el control del rodado y terminó impactando contra un árbol.

Fuente: Prensa Ministerio de Seguridad.