Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 12, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 12, 2025

logo el cuco digital

Tunuyán: manejaba un auto sin papeles e intentó escapar de un control de Preventores

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El conductor circulaba de Este a Oeste por calle La Argentina y al notar la presencia de los uniformados realizó una maniobra para esquivarlos.

Cerca de las 20 horas de la jornada del miércoles, personal del Cuerpo de Preventores de Tunuyán, realizaban diferentes operativos en el departamento y en un momento dado individualizaron a un auto Ford Falcón, que circulaba de Este a Oeste por calle La Argentina.

Quien manejaba el rodado al notar la presencia de los uniformados, realizó una maniobra evasiva para esquivarlos e intentar escapar de lugar por lo que un móvil de Preventores, salió en persecución hasta darle alcance en la zona de estacionamiento del Cementerio de Tunuyán.

Al momento de entrevistar a la persona que estaba al mando del rodado, el personal comprobó que el mismo tenía una inhabilitación para conducir vehículos y el auto no contaba con ningún tipo de papel para poder circular por la vía pública.

Por este hecho, se procedió al secuestro del vehículo en cuestión y se lo notificó formalmente al masculino de la infracción cometida.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Buscan a tres soldados voluntarios del Ejército Argentino extraviados en el Cerro Punta Negra

Voraz incendio de un colectivo que había salido desde el Valle de Uco hacia ciudad

Aparecieron con vida los soldados voluntarios y los turistas perdidos en la montaña de Tunuyán

Allanamiento en Vista Flores: secuestraron estupefacientes, dinero y celulares

Alfredo Cornejo: “Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo”

Gendarmería busca a dos médicos australianos que hacían el cruce a Chile por El Manzano y podrían estar en peligro

Conductores alcoholizados causaron accidentes en Tupungato y Tunuyán ayer domingo

La marcha por el Agua ya es multitudinaria: en Tunuyán se suman manifestantes y continúa hacia Luján

Tunuyán: conducía ebrio en moto y fue detenido en un control policial

El Senado adelantó el tratamiento de San Jorge: mirá la sesión en vivo

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO