Tunuyán: manejaba un auto sin papeles e intentó escapar de un control de Preventores

El conductor circulaba de Este a Oeste por calle La Argentina y al notar la presencia de los uniformados realizó una maniobra para esquivarlos.

Cerca de las 20 horas de la jornada del miércoles, personal del Cuerpo de Preventores de Tunuyán, realizaban diferentes operativos en el departamento y en un momento dado individualizaron a un auto Ford Falcón, que circulaba de Este a Oeste por calle La Argentina.

Quien manejaba el rodado al notar la presencia de los uniformados, realizó una maniobra evasiva para esquivarlos e intentar escapar de lugar por lo que un móvil de Preventores, salió en persecución hasta darle alcance en la zona de estacionamiento del Cementerio de Tunuyán.

Al momento de entrevistar a la persona que estaba al mando del rodado, el personal comprobó que el mismo tenía una inhabilitación para conducir vehículos y el auto no contaba con ningún tipo de papel para poder circular por la vía pública.

Por este hecho, se procedió al secuestro del vehículo en cuestión y se lo notificó formalmente al masculino de la infracción cometida.