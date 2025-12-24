Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 28, 2025

diciembre 28, 2025

Tunuyán: manejaba una moto robada, intentó escapar y terminó detenido

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles.

Personal policial de turno realizaba maniobras preventivas por la zona céntrica del departamento de Tunuyán, cuando en un momento dado individualizaron una moto, la cual estaba estacionada sobre la vereda de la farmacia Farma Uco. La motocicleta marca Bajaj Rouser 135cc color negro, no presentaba chapa patente y al observar el motor tenía la numeración suprimida.

Por esta razón, el personal actuante solicita apoyo a personal de automotores, quienes por sistema indican que el rodado en cuestión tiene vigente un pedido de captura por robo.

Luego de la información de la novedad, se pidió también colaboración a las cámaras de seguridad del departamento para intentar dar con quien manejaba el rodado ya que no se encontraba en el lugar. Minutos después de localizarlo y darle seguimiento, una segunda patrulla policial lo logró detener en las inmediaciones de la terminal de omnibús.

El ayudante fiscal de turno indicó el secuestro de la moto y el traslado en calidad de detenido del individuo de 22 años a la Comisaría 65 de Vista Flores, donde quedó a disposición de la justicia bajo la carátula encubrimiento.

