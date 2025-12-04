Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

La investigación que está en manos del fiscal Pablo Fossaroli, apunta a un hombre conocido como el “Pajaro”.

Desde hace varios meses, la justicia del Valle de Uco, trabaja en la investigación de una estafa y una posible asociación ilícita, luego de que se recibieran denuncias por parte de personas que aseguraron ser estafados por alias el “pájaro”.

En este contexto, en los últimos días de esta semana que se está transitando, personal de Investigaciones, realizó nuevos allanamientos en un domicilio ubicado en calle República del Líbano, del departamento de Tunuyán.

Según fuentes policiales, en dicho allanamiento, el personal secuestró documentos varios que pueden ser importantes para la causa que se investiga. “La causa está abierta, la investigación continúa y no se descartan nuevas medidas“, afirmó a El Cuco Digital un uniformado que trabaja en la causa.

La investigación desde su comienzo a la fecha, cuenta con expedientes desde los años 2021 hasta 2024 y para la justicia, esta persona señalada por los denunciantes, durante este tiempo les aseguraba a sus clientes una ganancia sobre el capital entregado.

Entre las víctimas aparecen dos familias que reclaman la devolución de 34.900 y 30.000 dólares, respectivamente, que le entregaron al denunciado con la intención de ver crecer el dinero como se les había prometido.

Para la querella de este caso, la situación no solo sería estafa, sino que también habría una asociación ilícita, debido a que el “pájaro” contaba con al menos dos personas de su entorno con quienes dividía tareas y roles dentro de la organización.