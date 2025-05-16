Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tunuyán ofrece una jornada cargada de actividades culturales y sociales

La Municipalidad de Tunuyán ha informado sobre diversas actividades programadas para hoy, dirigidas a distintos sectores de la comunidad.

En primer lugar, se llevará a cabo el cierre de la 13° edición de UCOMIEL, evento que cada año reúne a la comunidad en torno a la importancia de la apicultura y el cuidado ambiental. En esta ocasión, la jornada contará con la participación de las comunas de San Carlos y Tupungato. La cita es a las 15:00 horas en la planta de extracción Apitun.

Por otro lado, el programa “Viernes de Amigos” ofrecerá un espacio de recreación y disfrute para las personas adultas mayores. Esta iniciativa busca acompañar y promover derechos de expresión, proporcionando un ambiente de integración y entretenimiento. La actividad se desarrollará a partir de las 20:30 horas en la Delegación Los Sauces.

Finalmente, a las 18:30 horas en el Centro de Congresos, se realizará una charla abierta sobre la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad. Este encuentro busca informar y generar un espacio de intercambio sobre una legislación clave para la protección de derechos en este ámbito.

