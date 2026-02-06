Tunuyán: Padre e hijo intentaron escapar de un control para evitar el secuestro de la moto que estaba “floja” de papeles

Antes de que el personal proceda al secuestro estas dos personas empezaron a patear y romper la moto.

Personal de Tránsito Municipal, se encontraba realizando controles rutinarios en la intersección de calle Mitre y Sáenz Peña, cuando en un momento dado detienen la marcha de una motocicleta marca Guerrero 200 cc.

Al momento de ser entrevistado el conductor del rodado, el mismo manifestó que no tenía la documentación del rodado en su poder y que la misma estaba en su domicilio, pero no la podía ir a buscar.

Por esta razón, se realizó la averiguación de datos de la persona y también del rodado a través del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), de donde se informó que el rodado no pertenecía a la persona que maneja. También, por sistema, se supo que la moto no estaba asegurada y que quien maneja no tenía licencia de conducir habilitante vigente.

Minutos después se hizo presente en el lugar el progenitor del conductor de la moto, quien mediante insultos a los preventores intentó hacer arrancar la moto con la intención de escapar del lugar, algo que no pudo concretar debido a que la misma no arrancó. Esto provocó un enojo en esta persona que comenzó a golpear y a destrozar el rodado frente a las autoridades.

Finalmente, se hizo presente también personal policial en el lugar y se realizó el secuestro de la moto. Padre e hijo se retiraron del lugar insultando a los agentes de Tránsito Municipal y la Policía.