Tunuyán participará de la Copa País: debutará frente a Liga Mendocina

En la jornada de ayer se hizo la presentación oficial del cuerpo técnico.

Durante la jornada de ayer lunes, en Centro de Congresos y Exposiciones de Tunuyán, se hizo la presentación oficial del cuerpo técnico que guiará el destino de Tunuyán en lo que será la participación en la Copa País 2025, organizado por el Concejo Federal de Fútbol y que es avalado por la Aposición del Futbol Argentino.

Días atrás, en el predio de la AFA en Ezeiza, se hizo el lanzamiento oficial del torneo Copa País, que busca ser uno de los más inclusivos, el fútbol nacional. En dicho certamen participarán equipos de las diferentes ligas del país. En el caso de Mendoza, participará Liga Sanrafaelina, Liga Mendocina, Liga Rivadavianse, Liga Alvearense, Liga Tupungatina y Liga Tunuyanina.

En ese marco y con la presencia del Intendente, Emir Andraos, junto a la Directora de Deportes, Agustina Caetano, en el día de ayer se hizo la presentación oficial del cuerpo técnico que tendrán la tarea de llevar lo más arriba posible el nombre de Tunuyán.

El cuerpo técnico está compuesto por la dupla técnica Marcelo Alarcón y Dante Cancino, Jesús Silva como ayudante de campo y Juan Fernando de arqueros. El seleccionado de Tunuyán, está compuesto por jugadores de 17 a 25 años que son de los clubes afiliados a la Liga Tunuyánina.

“Estamos muy contentos acompañando a la Liga de Tunuyán y a todos los jugadores que han sido seleccionados, esperemos que esto sea una gran experiencia para todos y que los chicos se puedan mostrar. El fútbol es uno de los deportes más queridos y populares, por eso nosotros apoyamos esto”.

“Siempre estamos apoyando al fútbol local y en esta oportunidad no parece fundamental, vamos a estar acompañando en todo lo que es logística en cada una de las prestaciones y además cuando ya se defina en que cancha jugará el equipo de local, vamos a hacer refacciones así está todo en condiciones”, aseguró Emir Andraos.

El plantel que representará al departamento ya se encuentra entrenando bajo las órdenes de sus dirigidos y lo hace en las instalaciones del Polideportivo Central. El equipo debutará el próximo 25 de junio frente a Liga Mendocina.