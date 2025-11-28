Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tunuyán: personal de Cuerpos Especiales recuperó un auto que había sido robado en febrero en Guaymallén

El hecho ocurrió en horas de la madrugada del miércoles en las inmediaciones de la pileta de Tiro Club.

Minutos antes de las 3 de la madrugada del miércoles, personal de Cuerpos Especiales, fue desplazado hasta las inmediaciones de la pileta del Tiro Club, sobre la lateral Este de la Ruta 40, por un supuesto accidente.

Cuando arribaron los uniformados al sitio, se constató que no se trataba de un accidente, sino que era un rodado Volkswagen Suran, que al parecer había sido mal estacionado y estaba con riesgo de caer hacia un zanjón que pasa por el lugar. 

Por esta razón y para descartar cualquier tipo de hecho, el personal actuante da aviso de la situación a los superiores e ingresan los números de la patente del rodado al sistema y fue en ese momento donde se constató que sobre la camioneta había un pedido de secuestro activo.

Según la información a la que pudo acceder El Cuco Digital, el rodado pertenece a un ciudadano oriundo de Las Heras, quien denunció un robo agravado el 12 de febrero del 2025, en el departamento de Guaymallén. Por esta razón, quien estaba en el interior del rodado fue trasladado a la Comisaría 15.

Respecto a la camioneta, la misma fue secuestrada y trasladada también a la dependencia policial y se le comunicó la novedad a la Oficina Fiscal 2 de Guaymallén, que es donde se encuentra el expediente por el robo del rodado.

