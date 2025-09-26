Tunuyán presentará su propuesta turística en la Feria Internacional de Turismo 2025

Como cada año, Tunuyán será parte de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, promocionando de manera conjunta al Valle de Uco en el stand de la provincia de Mendoza. En esta 29ª edición de la feria, que se desarrollará en el predio ferial de La Rural, los visitantes podrán disfrutar de actividades lúdicas, sorteos y degustaciones de productos identitarios de nuestra gastronomía, como la miel, las cerezas y, por supuesto, nuestros vinos de prestigio internacional.

Durante los cuatro días de feria, Tunuyán presentará su propuesta turística en una experiencia inmersiva organizada por la Dirección de Turismo. Además, el domingo a las 18 horas, el Valle de Uco será protagonista en el stand de la Subsecretaría de Turismo de la Nación, con una presentación que culminará con el sorteo de una estadía en el Hotel “Hostal del Sol”, otra en departamentos urbanos y experiencias únicas en el Valle de Uco.

Tunuyán se destaca por su imponente entorno natural, enmarcado por la majestuosa Cordillera de los Andes, sus viñedos de altura y sus ríos cristalinos que invitan al descanso, la aventura y el contacto pleno con la naturaleza. La gastronomía local, con sabores auténticos y productos de estación, complementa una experiencia turística que combina relax, cultura y emoción.

Acompañarán esta participación importantes prestadores locales como Paralelo 33, Dobe y Río Extremo, entre otros. Además, se presentarán las bodegas Claroscuro, Piedra Negra, Hinojosa y Al Pasión.

Serán cuatro intensas jornadas de trabajo. Sábado y domingo, con actividades dirigidas al público en general, interesado en descubrir su próximo destino de vacaciones. Mientras que lunes y martes, estará orientadas a la atención y asesoramiento de los profesionales del sector turístico.

Tunuyán llega a la FIT con una propuesta que enamora: paisajes que quitan el aliento, sabores que conquistan, y una comunidad que recibe con los brazos abiertos.

