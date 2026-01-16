Tunuyán presentó a las 12 jóvenes que competirán por las coronas de Vendimia y Tonada

El intendente les pidió que en estos días “se conozcan, disfruten y se sientan acompañadas por el equipo municipal.

Se realizó en la Casa de la Cultura la presentación oficial de las 12 candidatas que aspiran al centro de la Vendimia Departamental y del Festival Nacional de la Tonada. En un encuentro pensado para conocerse y dar inicio a las actividades previas a la gran fiesta, se reunieron las actuales soberanas, autoridades municipales, miembros del Concejo Deliberante, familiares y la prensa local.



Durante 15 días habrá recorridos, capacitaciones y momentos compartidos que les permitirán a las jóvenes descubrir más sobre la historia y las tradiciones del departamento.

Durante la presentación, el intendente Emir Andraos destacó el compromiso de cada distrito y el trabajo de las instituciones que hacen posible esta celebración: “Tener 12 candidatas habla del esfuerzo colectivo y del deseo de ser parte de nuestra fiesta mayor. Les pedimos que disfruten estos días, que se conozcan y se sientan acompañadas por nuestro equipo”. También agradeció a las soberanas salientes por haber llevado el nombre del departamento a la provincia, el país y el mundo.

Con esta presentación, comienza la cuenta regresiva para la noche del 30 de enero, cuando el Anfiteatro Municipal se llene de música, tradición y emoción.

(fuente: Prensa de Tunuyán)

