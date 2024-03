Tunuyán prohíbe el acopio de áridos en las calles: si los vecinos no cumplen el Municipio podrá retirar el material

La Ordenanza entrará en vigencia en los próximos días.

El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, informó hace días atrás que entrará en vigencia en el departamento, una Ordenanza que fue creada en el año 2022 y que tiene como finalidad, que no se depositen áridos sobre las calles.

El objetivo de la ordenanza N° 3167/22, es evitar el acopio de ripio, arena o incluso escombros, sobre las calles. La nueva normativa apunta al ordenamiento de la vía pública y mayor seguridad vial.

Si bien la Ordenanza todavía no rige, desde el propio Municipio informaron que se irá implementando de manera paulatina y por sectores del departamento. La primera zona donde comenzará a implementarse es la denominada zona residencial, calle San Martín, Roca, Echeverría, entre calle La Argentina y Emilio Civit.

Además, informaron que, en caso de que no se cumpla con lo ordenado, ese vecino no será multado, primero será notificado y en caso de no cumplir, personal municipal tendrá el poder de retirar ese material.