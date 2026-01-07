Facebook X-twitter Youtube Instagram

Tunuyán puso en marcha su Colonia de Verano: cientos de niños y niñas ya disfrutan del receso estival

Durante la temporada de verano, la colonia se consolida como una de las actividades más esperadas, con el objetivo de que las infancias disfruten del receso, se diviertan y generen nuevos vínculos a través del deporte y el juego. Además, la propuesta incluye actividades para niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores y el grupo de discapacidad, garantizando espacios de participación para todas las edades.

Como todos los años, la Colonia de Verano volvió a ponerse en marcha en Tunuyán y ya son cientos de niños y niñas de todo el departamento los que disfrutan del verano en un espacio pensado para el encuentro, el juego y el aprendizaje. La propuesta comenzó este 6 de enero y se desarrolla en distintos puntos del departamento, acompañando a las familias durante el receso estival.

Las actividades se llevan adelante en el Albergue Municipal, de martes a viernes de 9 a 13.30 horas, y también en el Predio Villa Anita de Colonia Las Rosas y en la pileta de Vista Flores, en el Complejo Santa Rita. En cada uno de estos espacios, la colonia ofrece propuestas recreativas, deportivas y lúdicas, en un entorno cuidado y acompañado por profesores y personal municipal.

La Colonia de Verano se desarrolla bajo la coordinación de la Dirección de Deporte de la Municipalidad de Tunuyán y cuenta con enfermeros en cada escuela de verano, además de área protegida para responder ante cualquier eventualidad. Asimismo, el Municipio dispone de transporte para chicos y chicas de los distritos, facilitando el acceso a las piletas y a las distintas sedes.

Desde la Dirección de Deporte se recuerda que la recepción de fichas médicas y la entrega de precintos se realiza todos los días a partir de las 9 de la mañana. También se solicita que quienes asisten a la colonia concurran con gorro de agua, gorra, antiparras, toallón, ojotas o calzado similar, protector solar ya colocado desde el hogar, zapatillas, merienda saludable y agua fresca. Todos los elementos deben estar correctamente identificados con nombre.

Los Reyes Magos visitaron la colonia

Cabe destacar que en el inicio de las actividades también tuvieron un momento especial con la visita de los Reyes Magos, que se acercaron a las piletas para compartir la jornada con niñas y niños que participan de la colonia. La presencia de Melchor, Gaspar y Baltazar acompañó el comienzo de la temporada, sumando alegría y sorpresa a una propuesta pensada para el disfrute de las infancias.

Fuente: prensa Tunuyán

